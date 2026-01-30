Συνελήφθη πρώην παρουσιαστής του CNN σε διαδήλωση κατά της ICE

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Don Lemon, τέθηκε υπό κράτηση στις ΗΠΑ λόγω παρουσίας του σε διαδήλωση κατά της ICE. Δηλώνει ότι βρισκόταν εκεί ως δημοσιογράφος.

Υπό κράτηση τέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Don Lemon, πρώην παρουσιαστής του CNN, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του. Η σύλληψη συνδέεται με την παρουσία του σε κινητοποίηση κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Μινεσότα.

Ο Lemon βρισκόταν ανάμεσα σε δεκάδες διαδηλωτές που εισήλθαν στην Cities Church στο Σεντ Πολ, διακόπτοντας τη θρησκευτική τελετή και προκαλώντας ένταση στον χώρο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι παρευρέθηκε αποκλειστικά υπό την ιδιότητά του ως δημοσιογράφος, προκειμένου να καλύψει τα γεγονότα.

«Ο Don Lemon τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς πράκτορες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν για την κάλυψη των βραβείων Grammy», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ. Όπως σημείωσε, το ρεπορτάζ του Lemon στη Μινεάπολη «προστατεύεται πλήρως από την Πρώτη Τροπολογία» και δεν διέφερε από τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Ο Λόουελ έκανε λόγο για επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές επιλέγουν να επικεντρωθούν στη σύλληψη ενός δημοσιογράφου αντί να διερευνήσουν σοβαρότερα περιστατικά βίας που φέρονται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Μινεσότα. «Αυτή η υπόθεση αποτελεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Lemon θα αμφισβητήσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στο YouTube, ο Lemon ακούγεται να δηλώνει ξεκάθαρα τη δημοσιογραφική του ιδιότητα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. «Βρίσκομαι εδώ μόνο για να φωτογραφίζω. Δεν είμαι μέλος της ομάδας. Είμαι δημοσιογράφος», λέει χαρακτηριστικά.

Παρά τους ισχυρισμούς του, ανώτατοι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δικαίωμα παρουσίας σε ιδιωτικό χώρο και ότι η διακοπή της θρησκευτικής λειτουργίας ενδέχεται να παραβίασε το συνταγματικό δικαίωμα των πιστών στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Μινεάπολη, καταδίκασε τη διαμαρτυρία σε συνέντευξή της στο Fox News, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «φρικιαστικές», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον Don Lemon.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ