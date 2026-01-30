«Βρίσκω αγόρι σε κάθε χώρα: Μου δείχνουν αξιοθέατα και πληρώνουν για τα ραντεβού»

Παράτησε τη δουλειά γραφείου και γύρισε τον κόσμο με έναν ασυνήθιστο κανόνα: σε κάθε χώρα βρίσκει ένα «προσωρινό αγόρι» που της δείχνει τα μυστικά της.

Η ιδέα του solo travel συνήθως συνδέεται με ελευθερία, αυτογνωσία και μοναχικά δωμάτια ξενοδοχείων. Για την Orsolya Lorincz όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η 34χρονη ταξιδιώτισσα από τη Ρουμανία έχει βρει έναν πρωτότυπο τρόπο να γνωρίζει τον κόσμο: σε κάθε χώρα που επισκέπτεται, αποκτά έναν «προσωρινό boyfriend».

Η ίδια μιλά ανοιχτά για την επιλογή της και δεν την κρύβει ούτε από τα social media. Αντιθέτως, την έχει μετατρέψει σε μέρος της ταξιδιωτικής της ταυτότητας. Όπως εξηγεί, οι σχέσεις αυτές διαρκούν συνήθως όσο και η παραμονή της σε κάθε χώρα, περίπου μία εβδομάδα. Τίποτα μόνιμο, τίποτα δεσμευτικό.

Από το corporate γραφείο στον δρόμο

Η ζωή της Orsolya άλλαξε ριζικά το 2016, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από τη σταθερή εταιρική δουλειά της και να πουλήσει το διαμέρισμά της. Με τις οικονομίες της ξεκίνησε να ταξιδεύει χωρίς αυστηρό πλάνο, αφήνοντας χώρο στο απρόβλεπτο. Κάπου στην πορεία, είδε στα social media μια influencer που έκανε κάτι παρόμοιο και σκέφτηκε να το δοκιμάσει κι εκείνη.

Οι «προσωρινοί σύντροφοι» δεν προκύπτουν τυχαία. Τους γνωρίζει κυρίως μέσω dating apps, όπως λέει, βρίσκοντας αρκετά γρήγορα κάποιον που είναι σύμφωνος με την ιδέα. «Τους ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι πρόκειται για κάτι προσωρινό», τονίζει.

Τι κάνουν μαζί

Το concept είναι απλό. Ο «boyfriend της εβδομάδας» λειτουργεί ως παρέα, ξεναγός και, σε αρκετές περιπτώσεις, οικοδεσπότης. «Μου δείχνουν την πόλη, μαγειρεύουν πρωινό, πληρώνουν φαγητό και ποτά και κάποιες φορές μένω και στο σπίτι τους, αν υπάρχει καλή χημεία», εξηγεί χωρίς περιστροφές.

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν ζητά πολυτελή ταξίδια ή ακριβά δώρα. «Δεν τους χρησιμοποιώ για δωρεάν διακοπές. Περισσότερο για δωρεάν γεύματα και εμπειρίες», λέει γελώντας. Όπως υποστηρίζει, έτσι γνωρίζει κάθε χώρα με τρόπο που δεν μπορεί να προσφέρει κανένα τουριστικό γραφείο.

«Όταν φεύγω, τελειώνει»

Για την Orsolya, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι τα όρια. Όταν αλλάζει χώρα, η σχέση τελειώνει. Δεν υπάρχουν υποσχέσεις, δράματα ή συναισθηματικά χρέη. «Μου αρέσει η ελευθερία. Μπορώ να φεύγω όποτε θέλω χωρίς να συντονίζομαι με κάποιον άλλον», λέει.

Παράλληλα, πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πρακτική «κανονικοποιείται» η ιδέα ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι ελεύθερη, να ταξιδεύει μόνη της και να ζει τις εμπειρίες της χωρίς ενοχές. Δεν το βλέπει ως πρόκληση, αλλά ως επιλογή ζωής.

Το viral βίντεο και τα… δεκάδες DM

Η ιστορία της απογειώθηκε όταν ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok. Στην αρχή εμφανίζεται η ερώτηση «Πώς ταξιδεύεις τόσο πολύ;» και αμέσως μετά η απάντηση: «Έχω αγόρι σε κάθε χώρα». Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες μηνύματα και προτάσεις από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που δήλωναν πρόθυμοι να γίνουν ο επόμενος «προσωρινός σύντροφος».

Η ίδια δεν αποκλείει κάποια στιγμή να βρει έναν μόνιμο σύντροφο, αρκεί να μοιράζεται το ίδιο πάθος για τα ταξίδια. «Μέχρι τότε, απολαμβάνω να γνωρίζω διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα από τους ανθρώπους τους», λέει.

Ίσως τελικά το πιο ενδιαφέρον στην ιστορία της Orsolya δεν είναι οι «boyfriends», αλλά το πώς επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει ελευθερία στον σύγχρονο κόσμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ