Σεργκέι Μπριν: Συνταξιοδοτήθηκε στα 49 του με δισεκατομμύρια αλλά δεν άντεξε μακριά από τη δουλειά

Ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, αποσύρθηκε στα 49 του, αλλά έξι χρόνια αργότερα επέστρεψε στην εργασία, μιλώντας ανοιχτά για τη δυσαρέσκεια που ένιωθε.

Ο Σεργκέι Μπριν είχε πετύχει σχεδόν ό,τι θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας πριν καν κλείσει τα 50. Συνιδρυτής της Google, πρόεδρος της Alphabet και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ανακοίνωσε το 2019 την αποχώρησή του από την ενεργό επαγγελματική δράση. Ωστόσο, έξι χρόνια αργότερα, επέστρεψε στα γραφεία της εταιρείας, αλλά όχι για τα λεφτά...

Ο Μπριν ίδρυσε τη Google μαζί με τον Λάρι Πέιτζ στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν και οι δύο ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Μετά την εταιρική αναδιάρθρωση του 2015, ανέλαβε ρόλο προέδρου στην Alphabet Inc., πριν αποσυρθεί επίσημα το 2019, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια περιουσία που υπολογιζόταν τότε σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, το αρχικό του όνειρο μετά τη συνταξιοδότηση ήταν απλό: «Ήθελα να κάθομαι σε καφετέριες και να μελετώ φυσική. Αυτό ήταν το πάθος μου εκείνη την περίοδο», ανέφερε σε εκδήλωση στο Στάνφορντ. Με τον χρόνο, όμως, η αίσθηση ελευθερίας έδωσε τη θέση της στη δυσαρέσκεια. «Ήμουν λίγο δυστυχισμένος. Ένιωθα ότι κατρακυλούσα και ότι δεν ήμουν πια τόσο οξυδερκής», παραδέχτηκε.

Ανάπτυξη της Gemini

Όταν η Google άρχισε να επαναλειτουργεί πλήρως τα γραφεία της, ο Μπριν αποφάσισε να επιστρέψει. Εντάχθηκε ενεργά στην ανάπτυξη της Gemini, της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, ενώ σήμερα ασχολείται με ειδικά ερευνητικά projects, μακριά από τη διοικητική ρουτίνα του παρελθόντος.

Η επιστροφή του συνέπεσε και με μια ακόμη εντυπωσιακή διάκριση. Τον Ιανουάριο, ο Μπριν αναδείχθηκε τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία που υπολογίζεται στα 255,6 δισεκατομμύρια δολάρια, πίσω από τον Λάρι Πέιτζ και τον Έλον Μασκ -σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Η εμπειρία του Μπριν δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Πολλοί οικονομικά επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν μιλήσει ανοιχτά για την υπαρξιακή δυσφορία που ακολουθεί την αποχώρησή τους από την εργασία. Ο επιχειρηματίας Jeremy Barker έχει περιγράψει πώς η οικονομική του άνεση επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις του, αναρωτώμενος συχνά αν οι γύρω του εκτιμούν τον ίδιο ή την περιουσία του. «Μισώ να σκέφτομαι αν οι άνθρωποι με συμπαθούν πραγματικά ή αν όλα είναι επιφανειακά», έχει δηλώσει.

Ανάλογη είναι και η εμπειρία του συγγραφέα και επιχειρηματία Κιμάνζι Κόνσταμπλ, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι τα χρήματα δεν του έφεραν την ευτυχία που περίμενε. «Όταν έβγαλα το πρώτο μου εκατομμύριο, οι απαιτήσεις από φίλους και συγγενείς δεν σταματούσαν», έχει πει.

Η ιστορία του Σεργκέι Μπριν λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι, ακόμη και στην κορυφή της οικονομικής επιτυχίας, η ανάγκη για σκοπό, δημιουργία και πνευματική πρόκληση παραμένει ισχυρή - ίσως πιο ισχυρή από την ίδια την οικονομική ελευθερία.

