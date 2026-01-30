«Μαγικό»: Έβαλε το τσιπ εγκεφάλου Neuralink του Elon Musk στο κεφάλι του

Έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω μετά από ατύχημα, αλλά σήμερα χειρίζεται υπολογιστή μόνο με τη σκέψη του.

Ο Sebastian Gomez-Pena ήταν ένας δραστήριος φοιτητής Ιατρικής, παίκτης ράγκμπι και τσελίστας, μέχρι τη στιγμή που ένα φαινομενικά απλό ατύχημα άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Κατά τη διάρκεια διακοπών στη Βενεζουέλα, μια βουτιά σε πισίνα είχε τραγική κατάληξη. Χτύπησε στον πάτο, έσπασε τον αυχένα του και έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω, χάνοντας μέσα σε δευτερόλεπτα τον έλεγχο του σώματός του.

Ακολούθησε μια μακρά και επίπονη περίοδος αποκατάστασης. Έπρεπε να μάθει ξανά να τρώει, να μιλά και να προσαρμόζεται σε μια καθημερινότητα που δεν έμοιαζε σε τίποτα με εκείνη που γνώριζε. Όπως λέει ο ίδιος, κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει να σκέφτεται τι έχασε και να επικεντρωθεί σε αυτό που μπορούσε ακόμη να κερδίσει.

Από το ατύχημα στο πρωτοποριακό πείραμα

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας τον οδήγησε σε κάτι εντελώς πρωτοποριακό. Ο Sebastian έγινε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο που δέχθηκαν εμφύτευμα εγκεφάλου της Neuralink, της εταιρείας νευροτεχνολογίας του Έλον Μασκ. Συμμετέχει σε εθνική κλινική δοκιμή, μαζί με μόλις επτά εθελοντές, με στόχο να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής.

Το εμφύτευμα τοποθετείται απευθείας στον εγκέφαλο και «διαβάζει» τη νευρωνική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, μεταφράζει αυτές τις σκέψεις σε εντολές για ψηφιακές συσκευές.

Σήμερα, ο Sebastian μπορεί να χειρίζεται έναν υπολογιστή αποκλειστικά με το μυαλό του. Μπορεί να σερφάρει στο διαδίκτυο, να αλληλεπιδρά με εφαρμογές και, το σημαντικότερο για τον ίδιο, να παίζει ξανά σκάκι, ένα χόμπι που είχε εγκαταλείψει μετά το ατύχημα.

«Όταν σκέφτομαι να κουνήσω το χέρι μου, κάτι συμβαίνει»

Μιλώντας στο Sky News, περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία. Όπως λέει, κάθε άνθρωπος στη θέση του προσπαθεί συνεχώς να κινήσει κάποιο μέρος του σώματός του, ελπίζοντας σε ένα σημάδι ανάκαμψης. «Τώρα, όταν σκέφτομαι να κουνήσω το χέρι μου, είναι απίστευτο να βλέπω ότι… κάτι όντως συμβαίνει. Μοιάζει μαγικό και το νιώθω μαγικό», εξηγεί.

Το επόμενο μεγάλο του όνειρο είναι να καταφέρει να χρησιμοποιήσει κανονικά πληκτρολόγιο, ώστε να επιστρέψει στις σπουδές του. Παράλληλα, ελπίζει ότι στο μέλλον η ίδια τεχνολογία θα επιτρέψει σε ανθρώπους με παρόμοιες αναπηρίες να ελέγχουν βιονικά άκρα, ανοίγοντας έναν εντελώς νέο δρόμο στην αποκατάσταση.

Μια ματιά στο μέλλον της νευροτεχνολογίας

Η περίπτωση του Sebastian Gomez-Pena δείχνει με τον πιο απτό τρόπο πώς η σύνδεση εγκεφάλου και υπολογιστή παύει να ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Αν και η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, τα πρώτα αποτελέσματα γεννούν ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που ζουν με παράλυση.

Δεν πρόκειται για θαύμα, αλλά για επιστήμη. Κι όμως, για όσους βλέπουν ξανά τη σκέψη τους να μετατρέπεται σε πράξη, η διαφορά μοιάζει μικρή.

