Φήμη για συνεργασία της Apple με την SpaceX του Elon Musk για τα iPhone

Apple και SpaceX ίσως συνεργαστούν για νέα χαρακτηριστικά στα iPhone

Η Apple φημολογείται ότι διαπραγματεύεται με τη SpaceX για ενσωμάτωση τεχνολογίας direct-to-cell μέσω του Starlink για τα iPhone 18 Pro/Pro Max (2026), επιτρέποντας δηλαδή τη σύνδεση των συσκευών με δορυφόρους χωρίς κάποιο σχετικό hardware για internet και ανταλλαγή μηνυμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές.

Βάσει πληροφοριών που έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο, η συνεργασία θα εκμεταλλεύεται το Gen2 Starlink, με πάνω από 15 χιλιάδες ενεργούς δορυφόρους και πολύ υψηλότερη απόδοση σε θέματα εμβέλειας και ταχύτητας.

Τα iPhone 18 Pro θα υποστηρίζουν 5G Non-Terrestrial Network (NTN) για επέκταση κάλυψης, αναβαθμίζοντας έτσι την τρέχουσα λειτουργία Emergency SOS.