Καιρός: Καθολική επιδείνωση με χιόνια – Η πιο επικίνδυνη ημέρα της κακοκαιρίας

Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία την Κυριακή με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και ανέμους 8 μποφόρ. Προειδοποιεί για έκτακτο δελτίο ο Μαρουσάκης.

Μια καθαρά χειμωνιάτικη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών, με μεγάλο όγκο νερού, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η κορύφωση αναμένεται την Κυριακή, όταν το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα φτάσει στη χώρα μας, φέρνοντας εκτεταμένα και εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα.

