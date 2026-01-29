Μαχαίρωσαν διαβόητο εκτελεστή μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου

Σοβαρά τραυματισμένος Αλβανός εκτελεστής με το προσωνύμιο «Δήμος», μετά από επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι στις φυλακές Μαλανδρίνου. Είχε εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου Αλβανός κακοποιός με το ψευδώνυμο «Δήμος» δέχθηκε άγρια επίθεση με αυτοσχέδιο μαχαίρι, λίγη ώρα μετά τη μεταγωγή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο 45χρονος θεωρείται ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της λεγόμενης «αθηναϊκής νύχτας» και φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025. Τότε, το όχημα του Λάλα είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ, χωρίς ο ίδιος να τραυματιστεί, χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε τελικά την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων -ομογενών από τη Ρωσία και Ελλήνων- στο πλαίσιο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο «Δήμος» διατηρούσε στενές επαφές με τον Παναγιώτη Βλαστό, γνωστό ηγετικό στέλεχος της επονομαζόμενης Greek Mafia.

Μετά τη σύλληψή του, κρατείτο στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου είχε υποβληθεί σε ιατρικές και ψυχιατρικές εξετάσεις. Κατά τη σημερινή μεταγωγή του στο Μαλανδρίνο και πριν ακόμη οδηγηθεί στην πτέρυγα κράτησης, δέχθηκε επίθεση από άλλον κρατούμενο.

Από τα τραύματά του τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο φερόμενος δράστης, Έλληνας κρατούμενος που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εργαζόταν στο κυλικείο των φυλακών, συνελήφθη άμεσα.

Ο Αλβανός εκτελεστής έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις που αφορούν εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εκβιασμούς και ληστείες, αποτελώντας διαχρονικά πρόσωπο υψηλού ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

