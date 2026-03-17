Ρομποτικά σκυλιά φυλάνε data centers - Έως 300.000 δολάρια το κόστος!

Τετράποδα ρομπότ 300.000 δολαρίων αναλαμβάνουν την ασφάλεια και επιθεώρηση data centers, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή ρομποτικής.

Τα κέντρα δεδομένων που στηρίζουν την εκρηκτική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτούν έναν νέο, ασυνήθιστο «φύλακα»: τετράποδα ρομπότ υψηλής τεχνολογίας, με κόστος που φτάνει έως και τα 300.000 δολάρια ανά μονάδα.

Οι λεγόμενοι ρομποτικοί «σκύλοι» έχουν ήδη αρχίσει να περιπολούν κρίσιμες εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας ρόλους ασφάλειας αλλά και τεχνικής επιθεώρησης, σε μια αγορά που αναπτύσσεται ταχύτατα λόγω των τεράστιων επενδύσεων στην υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτονομία, επιτήρηση και άμεση αντίδραση

Τα συγκεκριμένα συστήματα, όπως το μοντέλο Spot της Boston Dynamics, διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, επιτρέποντάς τους να κινούνται σε πολύπλοκα περιβάλλοντα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, προσφέρουν 24ωρη παρακολούθηση μέσω βίντεο, ενώ μπορούν να εντοπίζουν και να αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο πιθανούς κινδύνους ή παραβιάσεις ασφαλείας.

Η αυξανόμενη ζήτηση από εταιρείες τεχνολογίας δεν περνά απαρατήρητη. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους λύσεις έχει αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο, ακολουθώντας το κύμα επενδύσεων που πλησιάζει τα 700 δισ. δολάρια παγκοσμίως!

Κέντρα δεδομένων σε... γιγαντιαία κλίμακα

Η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις ασφάλειας σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος των σύγχρονων data centers, τα οποία συχνά εκτείνονται σε εκτάσεις αντίστοιχες πολλών γηπέδων ποδοσφαίρου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το project Hyperion της Meta, το οποίο εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνει έκταση πολλαπλάσια του Central Park στη Νέα Υόρκη.

Σε τέτοια περιβάλλοντα, το κόστος ανθρώπινης επιτήρησης αυξάνεται δραματικά, ωθώντας τις εταιρείες σε εναλλακτικές, αυτοματοποιημένες λύσεις.

Επιθεώρηση και πρόληψη κινδύνων

Τα τετράποδα ρομπότ δεν περιορίζονται σε ρόλο «φύλακα». Χρησιμοποιούνται επίσης για:

βιομηχανικές επιθεωρήσεις

χαρτογράφηση εγκαταστάσεων

παρακολούθηση κατασκευαστικών εργασιών

Με τη βοήθεια αισθητήρων 360°, μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα όπως διαρροές ή φθορές σε υποδομές, διευκολύνοντας την πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στον ίδιο τομέα δραστηριοποιείται και η Ghost Robotics, η οποία προωθεί αντίστοιχες λύσεις τόσο για εμπορική χρήση όσο και για εφαρμογές ασφάλειας και επιτήρησης.

Από την ΑΙ στη ρομποτική εποχή

Η δυναμική της αγοράς δείχνει ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί ως επιταχυντής για τη ρομποτική. Παρότι σήμερα οι πωλήσεις βιομηχανικών ρομπότ παραμένουν σχετικά σταθερές, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις είναι εντυπωσιακές.

Εκτιμάται ότι έως το 2030 οι αποστολές ρομπότ θα διπλασιαστούν, ενώ σε βάθος δεκαετιών η αγορά θα μπορούσε να φτάσει σε αξία τα τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη την εργασία γνώσης, ενώ η ρομποτική φαίνεται έτοιμη να επεκταθεί και στη φυσική εργασία, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ