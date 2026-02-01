Το μοναδικό δηλητηριώδες πρωτεύον θηλαστικό: Τόσο χαριτωμένο που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο (vid)

Παρά την αθώα εμφάνισή του, το slow loris είναι το μοναδικό δηλητηριώδες πρωτεύον θηλαστικό στον κόσμο, με δάγκωμα ικανό να προκαλέσει ακόμη και θανατηφόρο σοκ.

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, βασίζονται συνήθως στη δύναμη και την ευφυΐα. Υπάρχει, όμως, μία εντυπωσιακή εξαίρεση... το slow loris (Νυκτικήβος).

Πρόκειται για το μοναδικό γνωστό δηλητηριώδες πρωτεύον θηλαστικό, που ανήκει στο γένος Nycticebus και συγκαταλέγεται σε μια εξαιρετικά μικρή ομάδα δηλητηριωδών θηλαστικών, μαζί με τον πλατύποδα και ορισμένα είδη μυγαλών.

Νυχτόβιο, χαριτωμένο και… φονικό

Τα slow lorises ζουν στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας και κινούνται κυρίως τη νύχτα, χρησιμοποιώντας τα μεγάλα τους μάτια για να κυνηγούν έντομα και μικρά ζώα. Ανάλογα με το είδος, το μήκος τους κυμαίνεται από 20 έως 38 εκατοστά. Παρά τη χαριτωμένη όψη τους, είναι έντονα εδαφικά ζώα και αντιδρούν βίαια όταν αισθανθούν απειλή.

Πριν επιτεθεί, το slow loris γλείφει τη μασχάλη του, από όπου εκκρίνεται μια λιπαρή ουσία από έναν ειδικό αδένα στο μπράτσο. Όταν αυτή η ουσία αναμειχθεί με το σάλιο, δημιουργείται ένα ισχυρό δηλητήριο. Το μείγμα αυτό γεμίζει αυλακώσεις στους κυνόδοντες, επιτρέποντας στο ζώο να μεταφέρει το δηλητήριο με ένα δάγκωμα αρκετά δυνατό ώστε να διαπεράσει ακόμη και οστό.

Ενδοοικογενειακή βία: Δηλητήριο εναντίον… του ίδιου τους του είδους

Ακόμη πιο ασυνήθιστο είναι το γεγονός ότι τα slow lorises χρησιμοποιούν το δηλητήριό τους και μεταξύ τους. Μελέτη στο Current Biology έδειξε ότι περίπου το 20% από 82 loris που εξετάστηκαν έφεραν φρέσκα τραύματα από άλλα άτομα του ίδιου είδους. Η χρήση δηλητηρίου σε «ενδοοικογενειακές» συγκρούσεις είναι εξαιρετικά σπάνια στο ζωικό βασίλειο.

Η επικεφαλής της έρευνας, Anna Nekaris, δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις πιο παράξενες συμπεριφορές που έχουν καταγραφεί σε πρωτεύοντα θηλαστικά: «Αν τα φονικά κουνέλια του Monty Python ήταν αληθινά, θα ήταν slow lorises, μόνο που θα επιτίθονταν το ένα στο άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Μπορεί το slow loris να σκοτώσει άνθρωπο;

Το δηλητήριο του slow loris δεν είναι επικίνδυνο μόνο για ζώα. Το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, μολύνσεις, νευρικές βλάβες και σοβαρές δερματικές επιπλοκές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, η αντίδραση είναι πολύ πιο σοβαρή. Ιατρική αναφορά στο BMJ Case Reports περιγράφει άνδρα που υπέστη αναφυλακτικό σοκ μετά από δάγκωμα στο δάχτυλο, χωρίς να έχει ιστορικό αλλεργιών. Λόγω της ικανότητας του δηλητηρίου να προκαλεί αναφυλαξία, ένα slow loris μπορεί να αποβεί θανατηφόρο για τον άνθρωπο.

Το τίμημα του «χαριτωμένου»

Η γλυκιά εμφάνιση των slow lorises έχει οδηγήσει σε μαζική παράνομη εμπορία τους ως εξωτικά κατοικίδια, κυρίως λόγω social media. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση 37χρονης στην Ιαπωνία, η οποία υπέστη σοβαρό αναφυλακτικό σοκ μετά από δάγκωμα του κατοικίδιου slow loris της.

