Περπάτησε 400 χιλιόμετρα σε 16 μέρες: Το ταξίδι που του άλλαξε τη ζωή

Ο 23χρονος Γιανίς ξεκίνησε από τη Νανσί με ένα σακίδιο 15 κιλών, έφτασε στο Παρίσι με αλλαγμένη κοσμοθεωρία και γύρισε με μια ιστορία ζωής.

Ο Γιανίς δεν ήθελε απλώς να φτάσει κάπου. Ήθελε να δει αν αντέχει. Στα 23 του, φοιτητής μάρκετινγκ στη Νανσί, αποφάσισε να περπατήσει μέχρι το Παρίσι. Σχεδόν 400 χιλιόμετρα. Μόνος. Με ένα σακίδιο 15 κιλών στην πλάτη και καμία εγγύηση ότι όλα θα πάνε καλά.

Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και έφτασε 16 μέρες μετά, στα «πόδια» του Πύργου του Άιφελ. Στο σακίδιο είχε σκηνή, κάμερες, μπαταρίες και τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό. Ο στόχος του δεν ήταν το ρεκόρ ή η επίδοση. Ήθελε να νιώσει ζωντανός. Να βγει από τη ρουτίνα. Να δοκιμαστεί.

Η διαδρομή πέρασε από μικρές πόλεις και χωριά της βορειοανατολικής Γαλλίας. Σε ένα από αυτά, στη Neuves Maisons, ένας ηλικιωμένος του άλλαξε όλη τη μέρα. Του πρότεινε να αφήσει την αρχική διαδρομή και να ακολουθήσει τον ποταμό Μοζέλα. Του γλίτωσε χρόνο, κούραση και πιθανά λάθη. Αυτές οι μικρές ανθρώπινες στιγμές είναι που μένουν περισσότερο από τα χιλιόμετρα.

Το ταξίδι που έγινε ντοκιμαντέρ

Μετά την άφιξή του, ο Γιανίς έπεσε με τα μούτρα για εβδομάδες στο μοντάζ. Από το υλικό της διαδρομής έφτιαξε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου μίας ώρας, το οποίο ανέβασε στο YouTube τον Δεκέμβριο.

Στο τελικό αποτέλεσμα συμμετείχαν και φοιτητές animation, οι οποίοι πρόσθεσαν μικρά animated αποσπάσματα μέσα στο φιλμ. Όχι για εντυπωσιασμό, αλλά για να δέσουν το ταξίδι με τη σκέψη. Γιατί αυτό, τελικά, ήταν το μεγάλο κέρδος.

Για 16 μέρες έζησε σχεδόν χωρίς καμία επαφή με οθόνες. Χωρίς συνεχή σύνδεση. Χωρίς ειδοποιήσεις. Και κάπου εκεί, κάτι άλλαξε μέσα του. Όπως λέει ο ίδιος, έμαθε ότι πρέπει να συνεχίζεις, ακόμα κι όταν πέφτεις. Ότι το σημαντικό δεν είναι να μην κουραστείς, αλλά να μην σταματήσεις.

Όταν γύρισε σπίτι, κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η οικογένεια. Πόσο χρόνο είχε χαρίσει άσκοπα στο κινητό. Και πόσο εύκολα ξεχνάμε τι αξίζει, όταν δεν σταματάμε ποτέ να τρέχουμε.

Το ταξίδι αυτό δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή μιας σειράς όμορφων πραγμάτων που είναι να γεννηθούν. Τον Απρίλιο έχει δηλώσει συμμετοχή στον Μαραθώνιο του Παρισιού. Και το καλοκαίρι ετοιμάζει κάτι ακόμα πιο μεγάλο: να περπατήσει από τη Νανσί μέχρι τη Μασσαλία. Περίπου 800 χιλιόμετρα. Αυτή τη φορά, ξέρει ήδη ότι δεν θα γυρίσει ο ίδιος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ