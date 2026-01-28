Δεν είναι το Έβερεστ: Το βουνό που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο (vid)

Η κορυφή του Έβερεστ θεωρείται η ψηλότερη του πλανήτη, όμως ένα ηφαίστειο στον Ισημερινό είναι τεχνικά πιο κοντά στον Ήλιο και πιο μακριά από το κέντρο της Γης.

Η κορυφή του Έβερεστ σηματοδοτεί το υψηλότερο σημείο της Γης ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Αν και παραμένει αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» του υψομέτρου με βάση πολλά κριτήρια, ένα λιγότερο γνωστό βουνό στον Ισημερινό βρίσκεται στην πραγματικότητα πιο κοντά στα άστρα και πιο μακριά από τον πυρήνα της Γης.

Το όνομά του είναι Τσιμποράσο και είναι ένα ανενεργό ηφαίστειο στις Άνδεις, με υψόμετρο 6.268 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Χαμηλότερο από το Έβερεστ, αλλά με ένα κρίσιμο πλεονέκτημα

Σε σύγκριση με τους «γίγαντες» των βουνών, το Τσιμποράσο μοιάζει μικρό. Το Έβερεστ φτάνει τα 8.849 μέτρα, ενώ το K2 τα 8.611. Μάλιστα, το Τσιμποράσο δεν είναι καν το ψηλότερο βουνό της Νότιας Αμερικής, καθώς κατατάσσεται μόλις 37ο σε ύψος στις Άνδεις. Ωστόσο, η κορυφή του είναι τεχνικά πιο κοντά στον Ήλιο, λόγω της ιδιόμορφης γεωμετρίας της Γης.

Αν και από μακριά η Γη μοιάζει με μια τέλεια σφαίρα, στην πραγματικότητα είναι ένα πεπλατυσμένο σφαιροειδές. Η περιστροφή του πλανήτη δημιουργεί φυγόκεντρη δύναμη, προκαλώντας ένα «φούσκωμα» γύρω από τον Ισημερινό, με αποτέλεσμα η διάμετρος της Γης να είναι μεγαλύτερη εκεί απ' ό,τι στους πόλους. Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία κοντά στον Ισημερινό βρίσκονται πιο μακριά απ' το κέντρο της Γης.

Το Έβερεστ βρίσκεται σχετικά μακριά από τον Ισημερινό, στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, σε γεωγραφικό πλάτος 28° βόρεια. Αντίθετα, το Τσιμποράσο βρίσκεται σχεδόν πάνω στον Ισημερινό, μόλις 1° νότια, στο «παχύτερο» σημείο του πλανήτη. Αυτό καθιστά την κορυφή του Τσιμποράσο το πιο απομακρυσμένο σημείο της Γης από τον πυρήνα της.

Όταν το Τσιμποράσο θεωρούνταν το ψηλότερο βουνό του κόσμου

Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, πολλοί πίστευαν ότι το Τσιμποράσο ήταν το ψηλότερο βουνό στον κόσμο. Ανάμεσά τους και ο σπουδαίος Γερμανός φυσιοδίφης Αλεξάντερ φον Χούμπολντ, ο οποίος προσπάθησε να το κατακτήσει στις αρχές του 1800. Η απόπειρα απέτυχε, καθώς εκείνος και η ομάδα του υπέφεραν από ναυτία, ρινορραγίες και άλλα συμπτώματα της οξείας ασθένειας του υψομέτρου.

Η ανάβαση στο Τσιμποράσο παραμένει απαιτητική, αλλά είναι σαφώς λιγότερο εξαντλητική από εκείνη του Έβερεστ. Το Έβερεστ απαιτεί περίπου 10 ημέρες πορείας μέχρι το base camp, έξι εβδομάδες εγκλιματισμού και ακόμη 7 έως 9 ημέρες για την τελική προσπάθεια προς την κορυφή.

Αντίθετα, το Τσιμποράσο μπορεί να κατακτηθεί σε περίπου δύο εβδομάδες, με την τελική ανάβαση να διαρκεί μόλις μία ή δύο ημέρες, αφού ο ορειβάτης προσαρμοστεί στο υψόμετρο.

