Αν «τρυπήσουμε» τη Γη θα βγούμε από την άλλη της πλευρά;

Θα μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να σκάψει μέσα από τον πλανήτη και να βγει από την άλλη πλευρά; Επιστήμονες εξηγούν πόσο βαθιά έχουμε φτάσει και γιατί αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.

Πριν από οκτώ χρόνια, ένας διαδραστικός χάρτης έδειχνε πού θα εμφανιζόσουν αν άρχιζες να σκάβεις κατακόρυφα μέσα από τη Γη. Αν και για τους περισσότερους η απάντηση ήταν «σε κάποιον ωκεανό», το ερώτημα παραμένει: «Γίνεται πραγματικά αυτό;»

Διάφορες χώρες έχουν επιχειρήσει να σκάψουν βαθιά κάτω από την επιφάνεια. Πρόσφατα, η Κίνα ξεκίνησε τη διάνοιξη μιας οπής βάθους 10.000 μέτρων, της βαθύτερης που έχει επιχειρηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο να φτάσει μέχρι τα πετρώματα της Κρητιδικής Περιόδου.

Το ρεκόρ της Ρωσίας: Τι ανακάλυψαν εκεί οι επιστήμονες;

Ωστόσο, το ρεκόρ παραμένει στη Ρωσία, με το περίφημο Kola Superdeep Borehole, που από το 1970 έως τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έφτασε τα 12.263 μέτρα βάθος.

Εκεί, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα πετρώματα ήταν πολύ πιο υγρά από ό,τι υπολόγιζαν και ότι αντί για βασαλτικό στρώμα κάτω από τον γρανίτη, υπήρχε μεταμορφωμένος γρανίτης. Αυτό αποτέλεσε σημαντική ένδειξη υπέρ της θεωρίας των τεκτονικών πλακών.

Παρά το εντυπωσιακό βάθος, ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα πλησίασαν να διαπεράσουν τη λιθόσφαιρα για να φτάσουν στον μανδύα. Ο φλοιός της Γης στην ξηρά έχει κατά μέσο όρο πάχος 30 χλμ., ενώ κάτω από τα βουνά μπορεί να φτάνει τα 100 χλμ. Στους ωκεανούς είναι λεπτότερος, 6-7 χλμ., όμως το τρύπημα στη θάλασσα είναι πολύ πιο περίπλοκο.

Ο «εφιάλτης» της πίεσης και της θερμότητας

Ακόμη κι αν επιχειρούσες να τρυπήσεις τη Γη ως τον πυρήνα, τα μεγαλύτερα εμπόδια θα ήταν η αφόρητη πίεση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Όπως εξηγεί γεωφυσικός του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα, κάθε 3 μέτρα βάθους προστίθεται περίπου μία ατμόσφαιρα πίεσης. Στο κέντρο της Γης, αυτή θα έφτανε σε αδιανόητα επίπεδα, νούμερα που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αντέξει.

Παράλληλα, η θερμοκρασία πλησιάζει τους 5.200°C στον εσωτερικό πυρήνα. Ακόμη και με συνεχή ψύξη, τα τρυπάνια θα καταστρέφονταν πολύ πριν φτάσουν εκεί και στον εξωτερικό πυρήνα θα έπρεπε να «τρυπήσουν» κυριολεκτικά υγρό μέταλλο.

Ο εσωτερικός πυρήνας παραμένει στερεός λόγω της τεράστιας πίεσης, όχι επειδή είναι πιο «κρύος». Και ακόμη κι αν, θεωρητικά, κάποιος περνούσε αυτό το στάδιο, για μια στιγμή θα ένιωθε «απώλεια βαρύτητας», πριν ξεκινήσει η ατελείωτη ανάβαση προς την άλλη πλευρά του πλανήτη.

