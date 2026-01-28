Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία Kristin: Τι να προσέξουν οι πολίτες

Η κακοκαιρία «KRISTIN» έρχεται και ο Τσατραφύλλιας να προειδοποιεί για περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Με αναρτήσεις του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία που φέρει το όνομα «KRISTIN».

Όπως επισημαίνει, το νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται σε ζώνη δυνητικού κινδύνου.

