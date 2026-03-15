Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970: Ιστορικές εικόνες από τον φακό της Kay Zakariasen

Οι φωτογραφίες της Zakariasen καταγράφουν ιδιοκτήτες και εργαζόμενους ελληνικής καταγωγής, που έδωσαν ζωή σε αυτά τα αγαπημένα στέκια των γειτονιών της Νέας Υόρκης.

Ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό αρχείο φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες: Τον ρόλο των Ελλήνων μεταναστών στη δημιουργία και λειτουργία των εμβληματικών diners της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970.

Η συλλογή Greek Diners, που φιλοξενείται σήμερα στο Τμήμα Ερευνητικών Χειρογράφων και Αρχείων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (New York Public Library Research Manuscripts and Archives Division), αποτελεί έργο της φωτογράφου και συντάκτριας περιοδικών Kay Zakariasen, η οποία γεννήθηκε το 1948 στη Νεμπράσκα και ζει στη Νέα Υόρκη.

