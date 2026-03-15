Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του

Ο σφαγέας των προσκόπων του Αϊδινίου (1919), βουλευτής από το 1931, πρωθυπουργός (1950-1960), πρωτεργάτης των Σεπτεμβριανών (1955) που ανατράπηκε από στρατιωτικούς και απαγχονίστηκε.

Ένας από τους πολιτικούς που σημάδεψαν την ιστορία της Τουρκίας τον προηγούμενο αιώνα ήταν ο Αντνάν Μεντερές (1899-1961). Παράλληλα έχει εμπλοκή σε σημαντικές στιγμές των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Χαρακτηρίζεται ως ανθέλληνας και ήδη το 1919 ενεπλάκη στη σφαγή των προσκόπων του Αϊδινίου.

Όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, το 1950 πέτυχε με τη συνδρομή της Μεγάλης Βρετανίας να εμπλέξει την Τουρκία πιο ενεργά στο Κυπριακό, ενώ θεωρείται ένας από τους υπαίτιους για το πογκρόμ των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (Σεπτέμβριος 1955).

