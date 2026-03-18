Θες ανοιξιάτικες αποδράσεις χωρίς να «μένεις» πίσω; Η Xiaomi έχει την πιο ολοκληρωμένη λύση

Η άνοιξη φέρνει στο μυαλό τις πρώτες αφορμές για «απόδραση» και η Xiaomi με τη σειρά XIAOMI 17 προσφέρει ένα μοναδικό οικοσύστημα για να ταξιδέψεις όπου θες, χωρίς να βγεις από τη... σειρά σου.

Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μικρά διαλείμματα από τη ρουτίνα μας. Από μικρές αποδράσεις και αλλαγές σκηνικού, χάρη στις οποίες γεμίζουμε τις μπαταρίες και επιστρέφουμε ακόμα πιο ενεργοί στις υποχρεώσεις μας.

Το σύντομο break, όμως, ενέχει τον κίνδυνο του να βγεις εντελώς εκτός των ρυθμών σου χωρίς να προλάβεις να… συνέλθεις εγκαίρως. Για αυτό, πριν κανονίσεις το πρώτο ανοιξιάτικο ταξίδι της χρονιάς, καλό θα είναι να έχεις τις δικλείδες «ασφαλείας» που χρειάζεσαι. Τη συνδεσιμότητα και τα εργαλεία που σε συντροφεύουν καθημερινά στη δουλειά και την προσωπική σου ζωή, αυτή τη φορά, όμως, με μοναδικό σκοπό να απογειώσουν την εμπειρία μιας εκδρομής στην ύπαιθρο. Χωρίς την πίεση και τα χρονοδιαγράμματα της κάθε μέρας.

Μιας που ο χειμωνιάτικος καιρός σιγά-σιγά υποχωρεί και η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι, η Xiaomi φέρνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά συσκευών για να απογειώσεις τη δική σου απόδραση χωρίς να μείνεις πίσω.

Η σειρά XIAOMI 17 και όλο το οικοσύστημα που την υποστηρίζει, ξεκλειδώνει όλες τις ανάγκες σου για κάθε είδους δραστηριότητα, τόσο μέσα στη φυσική ροή της καθημερινότητας όσο και στα ΣΚ που θες να λείψεις.

Xiaomi 17 ULTRA: Η απόλυτη εμπειρία

Οι φωτογραφίες και η χρήση της κάμερας αποκτούν νέα διάσταση και ποιότητα με τον συνδυασμό των Xiaomi 17 και των φακών Leica. Η νέα σειρά Xiaomi 17 και ειδικά το Ultra μοντέλο, σου επιτρέπουν να τραβάς επαγγελματικές φωτογραφίες, ειδικά στο κομμάτι των νυχτερινών λήψεων, είτε σε εικόνα, είτε σε βίντεο.

Με αυτόν τον τρόπο έχεις το απαραίτητο εφόδιο για να απαθανατίσεις τις βραδινές ώρες με τον πιο ευκρινή και αξιόπιστο τρόπο. Όλα αυτά με την υπογραφή της Leica, με την οποία η Xiaomi διατηρεί στρατηγική συνεργασία εδώ και 5 χρόνια.

Το Xiaomi 17 Ultra συνδυάζει επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform και μεγάλη μπαταρία 6000mAh, με σούπερ γρήγορη φόρτιση 90W HyperCharge και 50W wireless για απροβλημάτιστη χρήση όλη μέρα.

Περιλαμβάνει 200 MP κάμερα τηλεφακού με ultra-large sensor 1’’ Leica LOFIC και 5X zoom για τέλειες νυχτερινές φωτογραφίες, μπροστινή κάμερα 50MP και επιτρέπει επαγγελματική λήψη βίντεο με έως 4Κ 120 FPS με σταθερότητα επιπέδου σινεμά.

Είναι επίσης το πιο λεπτό Xiaomi Ultra που φτιάχτηκε ποτέ στα 8,29mm, διαθέτοντας Xiaomi Shield Glass 3.0 & εξαιρετικά λεπτά Bezels. Η πιστοποίηση αντοχής στο νερό και στη σκόνη το καθιστά πραγματικά ιδανικό για κάθε περίσταση.

Το Xiaomi 17 από την άλλη συνδυάζει όλες τις παραδοσιακές λειτουργίες ενός flagship μοντέλου, με επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, μπαταρία 6330mAh και ακόμα πιο υψηλή ταχύτητα φόρτισης (100W HyperCharge + 50W Wireless).

Παράλληλα, η οθόνη 6,3 ιντσών και το σύστημα τριπλής κάμερας 50 MP με Leica-tuned φακούς σου επιτρέπουν να «ζωντανεύεις» στιγμές με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και χρώμα.

Τόσο το Xiaomi 17 Ultra όσο και το Xiaomi 17 διαθέτουν Xiaomi Hyper AI, με όλες τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεσαι στο κινητό σου τηλέφωνο: το AI Interpreter που λειτουργεί και στα ελληνικά και επιτρέπει την εύκολη μετάφραση σε κάθε γλώσσα, το AI Writing και την AI αναγνώριση φωνής (Speech Recognition), την αναζήτηση μέσω του AI Search καθώς και το AI Dynamic Wallpapers που ζωντανεύει κάθε σου στατική εικόνα σε κινούμενα και διαδραστικά visuals.

Τέλος, και τα δύο μοντέλα διαθέτουν Google AI και πιο συγκεκριμένα Gemini AI & Google Search, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία για κάθε Android user.

Τα οφέλη δεν σταματούν εδώ, αφού με την αγορά σου λαμβάνεις δώρο 4 μήνες δωρεάν Spotify Premium, 3 μήνες δωρεάν YouTube Premium, 3 μήνες δωρεάν αποθηκευτικού χώρου Google AI Pro και 1 δωρεάν αντικατάσταση οθόνης.

Xiaomi Pad 8 Pro και Pad 8: Το τέλειο gadget

Θέλεις να ταξιδέψεις και να μη φορτωθείς για ακόμα μια φορά το laptop στις αποσκευές; Τα Xiaomi Pad 8 Pro και Pad 8 είναι το πιο άνετο, βολικό και εύκολο στη μετακίνηση tablet που μπορείς να βρεις για το επόμενό σου trip.

Το Xiaomi Pad 8 Pro διαθέτει Ultra-ελαφριά και Ultra-λεπτή οθόνη 11,2 ιντσών 3.2K με τετραπλά ηχεία και κάμερα 13MP, ενώ προσφέρει γρήγορη φόρτιση 45W με μπαταρία 9200 mAh.

Το ολοκαίνουριο Xiaomi Focus Stylus Pro, το λογισμικό HyperOS 3.0 και ο επεξεργαστής Snapdragon 8S Gen 4, καθιστούν το προϊόν πλήρες σε κάθε επίπεδο.

Με κάθε αγορά του Xiaomi Pad 8 Pro και του Pad 8, κερδίζεις αυτόματα 3 μήνες δωρεάν YouTube Premium.

Xiaomi Watch 5: Μαζί σου όπου κι αν πας

Αν δεν βλέπεις την ώρα να αφήσεις για λίγο το κινητό εκτός δουλειάς, αλλά θες να συνεχίσεις να είσαι συνδεδεμένος και μέσα στα πράγματα σε κάθε outdoor δραστηριότητα, το Xiaomi Watch 5 έρχεται να καλύψει ιδανικά το Xiaomi 17 σου αλλά να λειτουργήσει και αυτόνομα ως μία premium επιλογή smartwatch.

Το νέο smartwatch της Xiaomi καταλαβαίνει κάθε κίνηση του χεριού, ακόμα και τις πιο μικρές. Και εξασφαλίζει έτσι απόλυτο έλεγχο.

Με μεγάλη οθόνη 1,54 ιντσών και υπέρλεπτα bazels 2,6mm, σχεδόν διπλάσιο μέγεθος μπαταρίας από την προηγούμενη γενιά με 930mAh και διάρκεια ζωής 6 ημέρες στο Smart Mode, το Xiaomi Watch 5 έρχεται πλήρως ανανεωμένο με όλα τα απαραίτητα και προηγμένα εργαλεία.

Αγοράζοντας το Xiaomi Watch 5 παίρνεις αυτόματα και 3 μήνες δωρεάν Spotify Premium.

Xiaomi Tag: Ασφάλεια παντού

Τι νόημα έχει να πας ταξίδι αν δεν είσαι ασφαλής για τα πράγματά σου;Το Xiaomi Tag έρχεται να λειτουργήσει ως το ιδανικό fit για να ξέρεις πάντα και παντού πού βρίσκονται τα προσωπικά σου αντικείμενα.

Με το Xiaomi Tag παύεις να ανησυχείς για τα χαμένα αντικείμενα, βάζεις τα κλειδιά, το πορτοφόλι ή τη βαλίτσα σου στο “ραντάρ” και τα βρίσκεις εύκολα μέσω Bluetooth και συμβατών δικτύων εντοπισμού.

Έχουν άνετη εφαρμογή και compact διαστάσεις, με πάχος 7μμ και βάρος μόλις 10 γραμμάρια.