Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

Μια οικογένεια στη δυτική Γαλλία δώρισε ένα μεγάλο αγροτεμάχιο στον δήμο, με μοναδικό όρο να μετατραπεί σε κοινόχρηστο οπωρώνα και να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα.

Ένα εγκαταλελειμμένο χωράφι στη δυτική Γαλλία αποκτά νέα ζωή, χάρη σε μια πρωτοβουλία που έχει ήδη συγκινήσει μια ολόκληρη κοινότητα. Στο μικρό χωριό Clussais-la-Pommeraie, με μόλις 560 κατοίκους, η οικογένεια Éprichard αποφάσισε να δωρίσει ένα οικόπεδο γεωργικής γης στον δήμο, με μοναδικό σκοπό να μετατραπεί σε κοινόχρηστο χώρο ανοιχτό σε όλους.

Η δωρεά συνοδευόταν από συγκεκριμένους όρους: η έκταση να αξιοποιηθεί ως οπωρώνας, να φυτευτούν επιλεγμένες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων και, πάνω απ’ όλα, να αποτελεί έναν χώρο συλλογικής χρήσης, χωρίς αποκλεισμούς. Για έναν μικρό δήμο, η πρόταση αυτή σήμαινε και μια σημαντική οικονομική και οργανωτική πρόκληση.

Η αρχική διαφωνία

Όταν η ιδέα έφτασε στο γραφείο του δημάρχου, Étienne Fouché, δεν έγινε αμέσως αποδεκτή. «Έπρεπε να σταθμίσουμε αν μπορούμε πραγματικά να υποστηρίξουμε ένα τέτοιο έργο σε βάθος χρόνου», εξηγεί. Τελικά, ο δήμος αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη και να μετατρέψει το αγροτεμάχιο σε έναν κοινοτικό κήπο ελεύθερης πρόσβασης. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.

Οι τοπικές αρχές γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση. «Τώρα φυτεύουμε και περιμένουμε. Θα παρακολουθούμε τα δέντρα, θα φροντίζουμε το έδαφος και, με τον καιρό, οι κάτοικοι θα μπορούν να μαζεύουν τα φρούτα τους, να φτιάχνουν μαρμελάδες ή απλώς να απολαμβάνουν έναν περίπατο», σημειώνει ο δήμαρχος. Στον χώρο προβλέπονται επίσης σημεία ξεκούρασης, ώστε να λειτουργεί ως τόπος συνάντησης και χαλάρωσης για το χωριό.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Περίπου 50 οπωροφόρα δέντρα έχουν φυτευτεί, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε μόνο ένα ξερό και άδειο έδαφος. Μέσα στον επόμενο χρόνο, ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 100, πλαισιωμένα από λουλούδια, ανθοφόρα δέντρα και έναν φυσικό φράχτη που θα οριοθετεί και θα προστατεύει την έκταση.

Ο ενθουσιασμός των κατοίκων

Ωστόσο, οι πρώτες συγκομιδές δεν θα έρθουν σύντομα. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου τέσσερα χρόνια μέχρι τα δέντρα να αποδώσουν καρπούς. Παρ’ όλα αυτά, ο ενθουσιασμός των κατοίκων είναι ήδη εμφανής. «Είναι όμορφο να ξέρεις ότι αυτός ο χώρος ανήκει σε όλους μας», λέει ένας κάτοικος. «Το να κόβεις φρούτα κατευθείαν από το δέντρο ή να φτιάχνεις μαρμελάδα από δικά σου μήλα είναι κάτι ξεχωριστό».

Η οικογένεια Éprichard εξηγεί ότι η δωρεά αυτή είναι ένας τρόπος να επιστρέψουν κάτι «στην πόλη των παιδικών μας χρόνων». Ως απλή ένδειξη ευγνωμοσύνης, ζήτησαν μόνο την τοποθέτηση μιας μικρής αναμνηστικής πλάκας στον κήπο - ένα διακριτικό σημάδι μιας προσφοράς που, για τους κατοίκους του Clussais-la-Pommeraie, θα έχει αξία για πολλές γενιές.

