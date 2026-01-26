Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη: «Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος»

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα στη ΜΕΘ έδωσε στο Happy Day ο στενός της φίλος και συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης.

Η Σία Κοσιώνη νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας στο οποίο μεταφέρθηκε την περασμένη Πέμπτη (22/1) με πρόβλημα στην αναπνοή και έχοντας προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Ο στενός της φίλος και συνεργάτης, Γιώργος Λεμπέσης, μίλησε στο Happy Day και έδωσε τα νεότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως πηγαίνει ήδη καλύτερα.

