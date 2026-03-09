Τα gadget που πετάμε στα σκουπίδια και κρύβουν χρυσό 22 καρατίων

Μια φθαρμένη μητρική πλακέτα μπορεί να περιέχει περισσότερο χρυσό από πολλά ορυχεία. Πώς Ελβετοί επιστήμονες ανέκτησαν 450mg 22 καρατίων!

Καθημερινά πετάμε συσκευές γεμάτες με χρυσό χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Μια φθαρμένη μητρική πλακέτα μπορεί να περιέχει περίπου 450mg χρυσού 22 καρατίων - ποσότητα που συχνά ξεπερνά την απόδοση πολλών ορυχείων.

Καθώς η οικονομία ανακύκλωσης κερδίζει έδαφος, τα ηλεκτρονικά απόβλητα παύουν να είναι απλά σκουπίδια και μετατρέπονται σε μικρούς θησαυρούς.

Η καινοτομία των Ελβετών επιστημόνων

Στο ETH Zurich, οι ερευνητές αξιοποίησαν πρωτεΐνες ορού γάλακτος για να απομονώσουν χρυσό από διαλυμένες πλακέτες κυκλωμάτων. Οι πρωτεΐνες σχηματίζουν μικροσκοπικά δίχτυα που δεσμεύουν ιόντα χρυσού, μετατρέποντάς τα στη συνέχεια σε καθαρά ψήγματα 22 καρατίων. Με τη μέθοδο αυτή ανέκτησαν περίπου 450mg χρυσού από 20 μητρικές πλακέτες, χωρίς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραδοσιακής εξόρυξης.

Η κλασική εξόρυξη χρυσού συνοδεύεται από τοξικά υπολείμματα, χρήση κυανίου και υδραργύρου, αλλά η ελβετική μέθοδος προσφέρει φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση. Μετατρέπει ένα γεωργικό υποπροϊόν σε εργαλείο ανάκτησης, μειώνει εκπομπές και κόστος, ενώ υποστηρίζει την κυκλική οικονομία.

Η νέα «χρυσή» αλυσίδα ανακύκλωσης

Η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί οργανωμένη διαχείριση:



Συλλογή και διαλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων

Βιολογική επεξεργασία με πρωτεΐνες ορού γάλακτος

Ανάκτηση χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων

Μετατροπή σε ράβδους υψηλής καθαρότητας

Έτσι δημιουργείται ένα «αστικό ορυχείο», μειώνοντας την εξάρτηση από μακρινά κοιτάσματα και προσφέροντας οικονομική αξία σε ήδη υπάρχοντα απόβλητα.

Αν και οι αγορές και τα νομίσματα ταλαντεύονται, η αξία του χρυσού παραμένει σταθερή και προς τα επάνω. Η ανάκτηση χρυσού από ηλεκτρονικά απόβλητα εξασφαλίζει την προμήθεια, μειώνει τη ρύπανση και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για κατασκευαστές, ανακυκλωτές και πόλεις. Ο σωρός παλιών συσκευών ίσως είναι ο πιο πλούσιος θησαυρός που πετάμε καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ