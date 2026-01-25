Πυροβολισμοί στο Βερολίνο: Πέντε τραυματίες - οι δύο σοβαρά

Συναγερμός στο Βερολίνο μετά από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα στην περιοχή Tiergarten. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (25/1) στο κέντρο του Βερολίνου, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή Tiergarten. Αστυνομία και πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, μέσα στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου βρέθηκαν πέντε τραυματίες, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας από τους τραυματίες κατάφερε να φτάσει μόνος του στο κοντινό νοσοκομείο Franziskus, το οποίο τέθηκε υπό αστυνομική φύλαξη, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της πόλης. Στη ομάδα των τραυματιών περιλαμβάνεται και μια γυναίκα με σοβαρά τραύματα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις αρκετών υπόπτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Την υπόθεση έχει αναλάβει ειδικό κλιμάκιο ανθρωποκτονιών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

