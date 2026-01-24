Κυριάκος Μητσοτάκης: Με τα χιονοπέδιλα στον ώμο πήγε στα Καλάβρυτα για σκι

Σύντομη επίσκεψη στα Καλάβρυτα για σκι πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα στο Χιονοδρομικό Κέντρο της περιοχής βρέθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας μια σύντομη επίσκεψη για σκι.

Η παρουσία του πρωθυπουργού ήταν διακριτική, με περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας. Έφτασε στον χώρο λίγο πριν τις 9 το πρωί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί ο διευθυντής του Κέντρου, Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε κανονικά στην έκδοση εισιτηρίου, πήρε τα χιονοπέδιλά του στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες. Η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή, με αρκετούς παρευρισκόμενους να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στις πίστες χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, οι οποίοι αποτελούν πρόσφατη προσθήκη στις τουριστικές υποδομές της περιοχής.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού είχε σύντομη διάρκεια, καθώς αναμενόταν να αναχωρήσει νωρίς και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: