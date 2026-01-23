Η ευρωπαϊκή χώρα που προειδοποιεί για επιτάξεις σε περίπτωση πολέμου: «Η κοινωνία μας πρέπει να είναι έτοιμη»

Η Νορβηγία ενημέρωσε χιλιάδες πολίτες για πιθανές επιτάξεις ακινήτων και οχημάτων σε περίπτωση πολέμου, στο πλαίσιο σχεδίου εθνικής ασφάλειας.

Σε προληπτική ενημέρωση χιλιάδων πολιτών προχώρησαν οι αρχές της Νορβηγίας, στέλνοντας επιστολές που αφορούν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης επιτάξεων σε περίπτωση πολέμου ή σοβαρής κρίσης ασφάλειας.

Τι είναι η επίταξη

Η επίταξη είναι μια διοικητική πράξη του κράτους όπου δεσμεύει (προσωρινά) ιδιωτικά αγαθά (π.χ. οχήματα, ακίνητα, τρόφιμα) ή προσωπικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως σε περιόδους πολέμου, επιστράτευσης ή θεομηνιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος, διασφαλίζοντας αποζημίωση στον ιδιοκτήτη

Τι αναφέρει η επιστολή

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των επιστολών, το κράτος διατηρεί το δικαίωμα να εντοπίζει και να δεσμεύει κρίσιμους πόρους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η επίταξη ιδιωτικών κατοικιών, οχημάτων, πλοίων ή μηχανημάτων, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Οι πολίτες ενημερώνονται ότι, εάν ενεργοποιηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενδέχεται να υποχρεωθούν να παραδώσουν την περιουσία τους στις ένοπλες δυνάμεις ή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μέτρο που προβλέπεται αποκλειστικά σε συνθήκες σοβαρής κρίσης.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Λογιστικής των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, Άντερς Γέρνμπερ, υπογράμμισε τη σημασία της προετοιμασίας, δηλώνοντας ότι «η κοινωνία μας πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις ασφάλειας και, στη χειρότερη περίπτωση, πόλεμο».

Tι ισχύει με την περίοδο επίταξης

Κατά τη διάρκεια του 2025, περίπου 14.000 πολίτες έλαβαν τις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, ενώ για το 2026 προβλέπεται η αποστολή επιπλέον 13.500 επιστολών σε ιδιοκτήτες ακινήτων, πλοίων και εξοπλισμού. Οι πληροφορίες αυτές έχουν στόχο να καταστήσουν σαφές ότι, σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης, ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να ενταχθούν στον εθνικό μηχανισμό υποστήριξης.

Το μέτρο βασίζεται στον Νόμο περί Στρατιωτικών Επιτάξεων της 29ης Ιουνίου 1951, ο οποίος επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να προχωρούν σε επιτάξεις όταν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου ή σοβαρής απειλής. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο Βασιλιάς μπορεί να λάβει απόφαση που του δίνει την εξουσία να σχεδιάσει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων ενόψει σύγκρουσης.

Σε καιρό ειρήνης, πάντως, οι επιστολές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγονται άμεση εφαρμογή μέτρων. Η προετοιμασμένη επίταξη, εφόσον ενεργοποιηθεί, ισχύει για διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης.

