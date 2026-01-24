Ο Φινλανδός στρατιώτης που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

Η περιπέτεια του Φινλανδού στρατιώτη Άιμο Κοϊβούνεν που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης και κατάφερε μετά από μια απίστευτη πορεία 400 χιλιομέτρων να επιβιώσει (1944)

Μία από τις χιλιάδες ιστορίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα και μάλλον απίστευτη είναι αυτή του Φινλανδού στρατιώτη Άιμο Κοϊβούνεν (Aimo Koivunen), ο οποίος το 1944 περικυκλωμένος μαζί με άλλους Φινλανδούς από Σοβιετικούς πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης και μετά από μια σειρά περιπετειών κατάφερε να διασωθεί και να ζήσει, μετά από νοσηλεία, ως το 1989.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Φινλανδία απέτρεψε μια σοβιετική εισβολή και στη συνέχεια συμμάχησε με τη Γερμανία κατά την εισβολή της στην ΕΣΣΔ. Αρχικά, η Φινλανδία ανέκτησε τα εδάφη που είχε χάσει από τους Σοβιετικούς το 1939-40, αλλά μετά την κατάρρευση των Ναζί, η ΕΣΣΔ ανακατέλαβε και διατήρησε τα εδάφη που είχε καταλάβει από τη Φινλανδία. Το 30% του εδάφους της βρίσκεται στην αρκτική ζώνη και στη Φινλανδία ανήκει ένα τμήμα της Λαπωνίας. Εκεί, τον Μάρτιο του 1944 εκτυλίχθηκε η ιστορία που θα παρουσιάσουμε σήμερα.

