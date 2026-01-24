Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

Εκπροσώπησε τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2002 και κατέληξε να κατηγορείται ως ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές κοκαΐνης στον κόσμο.

Ο Ryan Wedding είχε ζήσει το όνειρο κάθε αθλητή. Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, διεθνής αναγνώριση, καριέρα στο snowboard. Κάπου στην πορεία όμως, η ζωή του πήρε μια στροφή που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο πρώην Ολυμπιονίκης συνελήφθη, βάζοντας τέλος σε ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό που συνοδευόταν από επικήρυξη 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η είδηση της σύλληψής του έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης, με δύο αξιωματούχους των διωκτικών αρχών να επιβεβαιώνουν στο NBC News ότι ο Wedding βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι περισσότερα θα γίνουν γνωστά σε επίσημη συνέντευξη Τύπου.

Από το snowboard στο οργανωμένο έγκλημα

Ο Wedding είχε εκπροσωπήσει τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι. Χρόνια αργότερα, το όνομά του βρέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI, με τις κατηγορίες να σοκάρουν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να ηγείτο διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με δραστηριότητες που περιλάμβαναν διακίνηση κοκαΐνης, δολοφονίες και εκφοβισμό μαρτύρων.

Ο διευθυντής του FBI είχε φτάσει στο σημείο να τον παρομοιάσει με μια σύγχρονη εκδοχή των Πάμπλο Εσκομπάρ και Ελ Τσάπο, μιλώντας για ένα δίκτυο «ναρκοτρομοκρατίας» που δεν έχει εμφανιστεί συχνά τα τελευταία χρόνια. Όπως είχε δηλώσει, οι ενέργειές του Wedding ξεπερνούσαν τα όρια της απλής διακίνησης ναρκωτικών και είχαν χαρακτηριστικά οργανωμένης, βίαιης εγκληματικής δράσης.

Κατηγορίες για δολοφονία και δίκτυο δισεκατομμυρίων

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Wedding βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία ομοσπονδιακού μάρτυρα σε υπόθεση που τον αφορούσε, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως τον μεγαλύτερο διακινητή κοκαΐνης στον Καναδά. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το δίκτυο στο οποίο φέρεται να συμμετείχε απέφερε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Οι αμερικανικές αρχές πίστευαν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα κρυβόταν στο Μεξικό, όπου φέρεται να συνεργαζόταν με το διαβόητο καρτέλ Σιναλόα. Η επικήρυξη των 15 εκατ. δολαρίων είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο, ως κίνητρο για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του.

Το τέλος ενός ανθρωποκυνηγητού

Μετά από χρόνια καταδίωξης, η σύλληψη του Wedding σηματοδοτεί το τέλος μιας υπόθεσης που είχε πάρει μυθικές διαστάσεις. Από τις πίστες των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τον κόσμο των καρτέλ, η ιστορία του μοιάζει περισσότερο με σενάριο ταινίας παρά με πραγματικότητα. Οι αρχές τονίζουν ότι πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα πως κανείς, ανεξαρτήτως παρελθόντος ή φήμης, δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ