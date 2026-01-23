Αγόρασαν σπίτι και βρήκαν κρυφή πόρτα του 1974: «Δεν την είχε ανοίξει ποτέ κανείς»

Ζευγάρι στην Καλιφόρνια ανακάλυψε τυχαία κρυφή πόρτα σε σπίτι του 1974, αποκαλύπτοντας ένα σπάνιο καταφύγιο αεροεπιδρομών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ένα ζευγάρι στην Καλιφόρνια ήρθε αντιμέτωπο με μια αναπάντεχη ανακάλυψη λίγο μετά την αγορά του νέου του σπιτιού. Κατά την εξερεύνηση του εσωτερικού χώρου, εντόπισε μια μικρή, σχεδόν αόρατη πόρτα, η οποία δεν εμφανιζόταν σε κανένα από τα επίσημα σχέδια του ακινήτου.

Όταν την άνοιξαν, αποκαλύφθηκε ένας καλοδιατηρημένος χώρος που παρέπεμπε σε άλλη εποχή: ένα καταφύγιο αεροεπιδρομών, κατασκευασμένο τη δεκαετία του ’70, στην κορύφωση των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου και του φόβου για πυρηνική σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη νέα ιδιοκτήτρια, Gail Gatan, το σπίτι είχε χτιστεί το 1974 από τον αρχικό ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως είχε προβλέψει κάθε ενδεχόμενο. «Τότε, ορισμένα σπίτια κατά παραγγελία περιλάμβαναν τέτοιους χώρους, όμως ήταν εξαιρετικά σπάνιο», εξηγεί, προσθέτοντας ότι το ακίνητο διαθέτει και άλλα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως ένα τζακούζι ενσωματωμένο στην κύρια κρεβατοκάμαρα.

Όπως αναφέρει το Newsweek, τη δεκαετία του 1960 το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε ενθαρρύνει τους πολίτες να κατασκευάζουν ιδιωτικά καταφύγια, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να σώσουν ζωές σε περίπτωση βομβαρδισμού. Στην πράξη, όμως, ελάχιστοι προχώρησαν σε μια τέτοια κατασκευή.

Το καταφύγιο δεν αναφερόταν ούτε στην αγγελία πώλησης του σπιτιού. «Δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχε. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια μάς είπε ότι ο πατέρας της τής είχε πει να μην κατέβει ποτέ εκεί. Δεν το είχε ανοίξει ούτε η ίδια», σημειώνει η Gatan.

Αν και αρχικά η ανακάλυψη προκάλεσε αίσθημα μυστηρίου και ανησυχίας, η εικόνα του εσωτερικού ανέτρεψε κάθε φόβο. Ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος για να φιλοξενήσει μια ολόκληρη οικογένεια και παραμένει άψογα κρυμμένος κάτω από τις σκάλες του υπογείου — ένα σπάνιο απομεινάρι μιας εποχής όπου ο φόβος διαμόρφωνε την αρχιτεκτονική.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ