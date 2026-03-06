Η στιγμή που αστυνομικοί προσάγουν άνδρα με σημαία του Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Προσαγωγή άνδρα με σημαία του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με άλλο άτομο.

Ενας άνδρας με σημαία του Ισραήλ ακινητοποιήθηκε και προσήχθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Παρασκευής, ενώ είχε προηγηθεί ένταση.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ δύο ατόμων, το ένα εκ των οποίων ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις του διεθνούς αερολιμένα.

