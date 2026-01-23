MasterChef 2026: Το καλύτερο πιάτο των οντισιόν που άφησε άφωνους τους κριτές

Ο 29χρονος Πάνος εντυπωσίασε τους κριτές του MasterChef 2026 με το κορυφαίο πιάτο των οντισιόν, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια και την πολυπόθητη ποδιά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στις οντισιόν του MasterChef 2026 ο Πάνος, ο οποίος κατάφερε να εντυπωσιάσει απόλυτα την κριτική επιτροπή και να ξεχωρίσει με το πιάτο του.

Ο 29χρονος διαγωνιζόμενος, που τα τελευταία εννέα χρόνια ζούσε και εργαζόταν επαγγελματικά στο Άμστερνταμ, παρουσίασε μια δημιουργία υψηλής γαστρονομικής ακρίβειας, η οποία κρίθηκε ομόφωνα ως η καλύτερη των φετινών οντισιόν από τους Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Η πρότασή του περιλάμβανε φιλέτο μπαρμπούνι, συνοδευόμενο από ραβιόλι-ντολμά (από λάχανο γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας), καθώς και σάλτσα μπουγιαμπέσα, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια τόσο για τη γεύση, όσο για την τεχνική του, αλλά και την εμφάνιση του πιάτου.

Μετά τη δοκιμή, οι τρεις κριτές είχαν ένα σύντομο συμβούλιο, κατά το οποίο ανακοίνωσαν στον Πάνο ότι το πιάτο του ήταν το κορυφαίο που έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής στις φετινές οντισιόν. Ο Πάνος Ιωαννίδης μάλιστα σχολίασε πως, αν η συγκεκριμένη δημιουργία παρουσιαζόταν σε κανονική δοκιμασία του διαγωνισμού, θα είχε όλα τα φόντα για να αποσπάσει βραβείο.

