«Ήρθε η ώρα να φύγετε»: Η στιγμή που το 112 χτυπάει στα κινητά όλων των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια (vid)

Αναστάτωση και γέλια προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο ήχος του 112 από τα κινητά των βουλευτών, με τον Βασίλη Κόκκαλη να σχολιάζει σκωπτικά το περιστατικό.

Τη στιγμή που ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος του 112 μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής κατέγραψε η κάμερα, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού και προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Εκείνη τη στιγμή στο βήμα της Βουλής βρισκόταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης. Ξαφνικά, τα κινητά τηλέφωνα των παριστάμενων βουλευτών άρχισαν να ηχούν ταυτόχρονα, καθώς είχε σταλεί μήνυμα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας.

Από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε αστειευόμενη φωνή να απευθύνεται στον κ. Κόκκαλη λέγοντας: «Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112». Ο ίδιος χαμογέλασε και, απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σχολίασε: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε, δεν πάει άλλο, κάνετε ζημιά».

Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση αλλά και χαμόγελα στην αίθουσα, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται κανονικά λίγα λεπτά αργότερα.

