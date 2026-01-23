Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος και εκδότης Σπύρος Καρατζαφέρης.

Το βράδυ της Πέμπτης 22/1 πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Την είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του εκλιπόντος και πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», αναφέροντας πώς ήταν ένας από τους κορυφαίους της δημοσιογράφίας και ένας από τους μεγαλύτερους ρεπόρτερ των τελευταίων 60 ετών.

Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης ήταν Έλληνας δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στο χωριό Ποταμιά της επαρχίας Μεγαλόπολης, στον νομό Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα του Παλαιού Φαλήρου. Νεότερος αδελφός του ήταν ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός πολιτικού κόμματος.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος»,

υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ την περίοδο 1959-1962. Ακολούθησε η συνεργασία του με το «Έθνος» (1962-1968, επί διεύθυνσης Γιάννη Καψή), την «Απογευματινή» (1968-1975) και την «Ελευθεροτυπία» (1975-1988).

Στην «Ελευθεροτυπία» διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ερευνητική-αποκαλυπτική δημοσιογραφία, κυρίως στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με δημοσιεύσεις απόρρητων κρατικών σχεδίων και εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών. Οι αποκαλύψεις του προκάλεσαν σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις και σημαντική φθορά στην τότε κυβέρνηση Καραμανλή, ενώ αρκετές φορές βρέθηκε κατηγορούμενος, με συνήγορο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ιδιαίτερα γνωστές υπήρξαν οι συγκρούσεις του με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη. Το 1990 προχώρησε στην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Στη συνέχεια υπήρξε εκδότης της «Αθηναϊκής», καθώς και της εφημερίδας «Σφήνα».

Στον χώρο της τηλεόρασης εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel, όπου διετέλεσε επί σειρά ετών διευθυντής ειδήσεων, το Τηλεάστυ, το Extra Channel και σε άλλα μέσα. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε για πολλά χρόνια εκπομπή στον σταθμό Flash 96.

