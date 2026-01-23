Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους

Οργή γονέων για τις συνθήκες στο κτήριο.

Εικόνες ντροπής και επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας αντίκρισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Αθήνας μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την προηγούμενη ημέρα, η επιστροφή στις αίθουσες την Πέμπτη (22/1) έγινε υπό συνθήκες απόλυτης εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία του Συλλόγου Γονέων, το πρώτο κουδούνι μετά την καταιγίδα βρήκε το σχολείο με πλημμυρισμένους διαδρόμους και τις αίθουσες των Εικαστικών και του Χορού καλυμμένες με νερό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη βλάβη στο σύστημα θέρμανσης και το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ένα κτήριο «ψυγείο».

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr