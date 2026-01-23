«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι»: Η ευρωπαϊκή χώρα που ενημερώνει τους πολίτες της για επιτάξεις σε περίπτωση πολέμου

Χιλιάδες πολίτες λαμβάνουν επιστολές που τους νεημερώνουν ότι σε περίπτωση πολέμου η ιδιωτική περιουσία μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία του κράτους.

Η Νορβηγία δεν φημίζεται για κινήσεις πανικού. Αντιθέτως, είναι από τις χώρες που προτιμούν τη σιωπηλή προετοιμασία. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, χιλιάδες πολίτες άρχισαν να λαμβάνουν επιστολές από τον στρατό που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Σε περίπτωση πολέμου ή σοβαρής κρίσης, το κράτος μπορεί να ζητήσει την παράδοση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η κοινωνία οφείλει να είναι έτοιμη ακόμη και για το χειρότερο σενάριο.

Όταν το κράτος σου χτυπά την πόρτα

Οι επιστολές προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Νορβηγίας και απευθύνονται σε ιδιοκτήτες κατοικιών, οχημάτων, σκαφών και βαρέος εξοπλισμού. Δεν πρόκειται για άμεση κατάσχεση, αλλά για προειδοποίηση. Αν ενεργοποιηθεί το νομικό πλαίσιο, τα συγκεκριμένα αγαθά μπορεί να θεωρηθούν κρίσιμα για την εθνική άμυνα.

Το κράτος ξεκαθαρίζει ότι σε καιρό ειρήνης οι επιστολές δεν έχουν πρακτική συνέπεια. Ο ρόλος τους είναι καθαρά προπαρασκευαστικός.

Η διαδικασία βασίζεται στον νόμο περί στρατιωτικών επιτάξεων του 1951. Πρόκειται για ένα παλιό αλλά ενεργό νομικό εργαλείο, το οποίο δίνει στις ένοπλες δυνάμεις τη δυνατότητα να δεσμεύουν πόρους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμη και το Συμβούλιο του Βασιλιά μπορεί να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αυτό, σχεδιάζοντας τη συνολική αξιοποίηση των πόρων της χώρας σε περίπτωση πολέμου.

Πόσοι έχουν ειδοποιηθεί

Μόνο μέσα στο 2025, περίπου 14.000 πολίτες έλαβαν τέτοιες επιστολές. Για το 2026, οι αρχές σχεδιάζουν την αποστολή άλλων 13.500 ειδοποιήσεων. Οι επιστολές έχουν διάρκεια ισχύος ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για πολλούς Νορβηγούς, το σοκ δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο όσο η υπενθύμιση ότι τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο σε περιόδους κρίσης.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία, η Νορβηγία οφείλει να είναι έτοιμη για κρίσεις ασφάλειας, ακόμη και για πόλεμο. Το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στους πολίτες, αλλά και στη συλλογική νοοτροπία μιας χώρας που θεωρεί την πρόληψη βασικό πυλώνα άμυνας.

