Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό

Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρταχένα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες.

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή (18/1), η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

📹RRSS pic.twitter.com/OC2ZHJwMRs January 22, 2026

