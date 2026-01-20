Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να μετακινηθεί ένα τρένο 300 τόνων

Περισσότερα από 200 τρένα θα επηρεαστούν από την αναστολή της γραμμής Μαδρίτης-Ανδαλούσια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία.

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί. Προς το παρόν συνεχίζονται οι εργασίες διάσωσης και ταυτοποίησης των θυμάτων του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στις 19:45 την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) κινητοποίησε 37 στρατιωτικούς και 15 οχήματα, καθώς και σώματα και δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων 220 άνδρες της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil).

Σχετικά με την κατάσταση των συρμών, ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, δήλωσε ότι τα βαγόνια του Alvia που έπεσαν από ένα ανάχωμα τεσσάρων μέτρων είναι «μια μάζα από σίδερα». «Αναμένουμε τα οχήματα που έρχονται με την Adif για να μπορέσουν να ανασηκώσουν τα βαγόνια», ανέφερε.

Πότε θα απομακρυνθούν τα τρένα

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για την απομάκρυνση των τρένων από τις γραμμές, μια διαδικασία-κλειδί για την επανέναρξη της κυκλοφορίας, η οποία παραμένει ανεσταλμένη μέχρι νεωτέρας. Περισσότερα από 200 τρένα θα επηρεαστούν από την αναστολή της γραμμής Μαδρίτης-Ανδαλούσια

Η απομάκρυνση αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Η σοβαρότητα των ζημιών στις υποδομές, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση των βαγονιών, καθιστούν τις εργασίες αυτές πιο περίπλοκες.

Άλλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος του Angrois, που σημειώθηκε το 2013, η διαδικασία απομάκρυνσης ήταν σχετικά γρήγορη και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Παρ’ όλα αυτά, η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση αποκαταστάθηκε σταδιακά, με περιορισμούς ταχύτητας και εκτροπές.

Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Στο δυστύχημα της Chinchilla de Montearagón (Αλμπαθέτε), όπου συγκρούστηκαν ένα Talgo που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη–Καρταχένα και ένα εμπορευματικό τρένο, η απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών έως πέντε ημερών, αφού ολοκληρώθηκε η διάσωση των θυμάτων του δυστυχήματος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ