Κωνσταντινούπολη: Σοκ και οργή μετά τον εντοπισμό ακέφαλου πτώματος γυναίκας σε κάδο

Ακέφαλο και ακρωτηριασμένο πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους, ενώ οργανώσεις γυναικών καταγγέλλουν έξαρση των γυναικοκτονιών.

Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη η ανακάλυψη του ακέφαλου πτώματος μιας γυναίκας μέσα σε κάδο απορριμμάτων, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες στη χώρα.

Το πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι και ακρωτηριασμένο στα κάτω άκρα, εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στον δήμο Σισλί από άνδρα που αναζητούσε ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα στοιχεία της έρευνας και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, το θύμα είναι γυναίκα 37 ετών, υπήκοος Ουζμπεκιστάν. Οι ερευνητές, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, εντόπισαν δύο άνδρες να αφήνουν μια βαλίτσα σε διαφορετικό κάδο απορριμμάτων. Το περιεχόμενο της βαλίτσας δεν έχει επισήμως διευκρινιστεί.

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, επίσης ουζμπεκικής υπηκοότητας, στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, τη στιγμή που φέρονται να προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Στη συνέχεια συνελήφθη και τρίτο άτομο, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους και κάλεσαν σε πορείες διαμαρτυρίας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας.

Ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, χαρακτήρισε το φαινόμενο «μείζον κοινωνικό πρόβλημα», επισημαίνοντας σε ανάρτησή του ότι «οι γυναικοκτονίες εξελίσσονται σε μια σφαγή που διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή».

Έλλειψη επίσημων στοιχείων

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις γυναικοκτονίες. Την καταγραφή των περιστατικών αναλαμβάνουν κυρίως οργανώσεις γυναικών, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από δημοσιεύματα του Τύπου και πληροφορίες για ύποπτους θανάτους γυναικών σε ολόκληρη τη χώρα.

