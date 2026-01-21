Εικόνες χάους στην Αττική: Ποτάμι η Ποσειδώνος, καταρράκτες στο Παγκράτι, παρασύρθηκαν ΙΧ στη Γλυφάδα (vid)

Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε την Αττική, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους, με μία νεκρή στη Γλυφάδα και δεκάδες παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Άνευ προηγουμένου εικόνες κατέγραψε η Αττική από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το λεκανοπέδιο, με καταρρακτώδεις βροχές να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες, κυκλοφοριακό χάος και σοβαρά περιστατικά εγκλωβισμών. Στη Γλυφάδα δε, σημειώθηκε τραγωδία, καθώς μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από όχημα που κινείτο ανεξέλεγκτα λόγω των ορμητικών νερών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στα νότια προάστια, κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα και Βουλιαγμένη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οχήματα ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, με τη λεωφόρο Ποσειδώνος να θυμίζει χείμαρρο και στο Παγκράτι τα νερά να σχηματίζουν «καταρράκτες» σε δρόμους με έντονη κλίση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις, εκ των οποίων 160 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων και 26 κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Παράλληλα, πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς πολιτών από οχήματα σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά και Αχαρνές.

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε και η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της επικινδυνότητας σε σειρά οδικών αξόνων. Μεταξύ άλλων, διακοπές κυκλοφορίας καταγράφηκαν σε δρόμους σε Σπάτα, Νέα Μάκρη, Γλυφάδα, Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και σε κομβικά σημεία της Αττικής Οδού και της λεωφόρου Αλίμου–Κατεχάκη.

Τραγωδία από τα ορμητικά νερά

Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία στη Γλυφάδα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα που είχε επίσης παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Στο ίδιο σημείο, λίγη ώρα αργότερα, δύο πολίτες ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν άλλη γυναίκα που κινδύνευσε να παρασυρθεί, καταφέρνοντας να την τραβήξουν από τα νερά την τελευταία στιγμή.

Πλημμύρες σε όλο το λεκανοπέδιο – Τα νότια προάστια στο επίκεντρο

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η κατάσταση και στον Άγιο Δημήτριο, όπου χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν βάρκες για τη μετακίνηση πολιτών, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Βίντεο από Χολαργό, Παγκράτι και άλλες περιοχές δείχνουν τον όγκο του νερού να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας φερτά υλικά.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσάς Ασπροπύργου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το δίκτυο meteo.gr, εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στην περιοχή Παπάγου σημειώθηκαν 146,4 χιλιοστά βροχής, στον Βύρωνα 126,4 χιλιοστά, ενώ υψηλές τιμές καταγράφηκαν και σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αμπελόκηπους. Στη Γλυφάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έπεσε βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που εξηγεί τον όγκο των νερών και την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισαν οι δρόμοι.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα φαινόμενα, αν και παρουσιάζουν σταδιακή ύφεση, εξακολουθούν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές της Αττικής.

