Δημοτικός υπάλληλος με 140,5 ώρες υπερωριών σε έναν χρόνο - Η υπόθεση που άναψε φωτιές

Σάλος προκλήθηκε στην πόλη Μαρίν της Ισπανίας μετά τις 140,5 ώρες υπερωριών δημοτικού υπαλλήλου. Η δήμαρχος μιλά για «ουσιώδη υπηρεσία», η αντιπολίτευση αντιδρά έντονα.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση δημοτικού υπαλλήλου που εργάστηκε συνολικά 140,5 ώρες υπερωρίας μέσα σε έναν μόλις χρόνο, υπερβαίνοντας κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μαρίν, πόλη της επαρχίας Ποντεβέδρα με πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκους, και ήρθε στο φως έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο. Η δήμαρχος της πόλης, María Ramallo, από το Λαϊκό Κόμμα, υπερασπίστηκε το γεγονός, τονίζοντας ότι ο υπάλληλος βρέθηκε να διαχειρίζεται μόνος του μια δημοτική υπηρεσία που χαρακτηρίζεται «ουσιώδης».

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο τμήμα στελεχώνεται κανονικά από τρία άτομα, ωστόσο την επίμαχη περίοδο ένας υπάλληλος βρισκόταν σε μακρά αναρρωτική άδεια, ενώ ένας άλλος είχε συνταξιοδοτηθεί. Ως αποτέλεσμα, ο τρίτος εργαζόμενος κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας εκτός του κανονικού ωραρίου.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κάνει λόγο για σοβαρή παραβίαση των κανονισμών. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) κατήγγειλε έλλειψη ελέγχου στη διαχείριση των υπερωριών, σημειώνοντας ότι ο υπάλληλος «κερδίζει περισσότερα από τις υπερωρίες απ’ ό,τι από τον βασικό του μισθό», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη La Voz de Galicia.

Ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών, Μανουέλ Πάζος, χαρακτήρισε την υπόθεση «απίστευτη» και υπενθύμισε ότι οι δημοτικοί κανονισμοί προβλέπουν ανώτατο όριο 80 ωρών υπερωριακής απασχόλησης ετησίως. «Η συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του Δήμου», υπογράμμισε.

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στην Ισπανία για τα όρια των υπερωριών στο Δημόσιο και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι ελλείψεις προσωπικού σε βασικές υπηρεσίες.

