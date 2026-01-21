Επική ατάκα Μουτσινά σε Καινούργιου για τις αλλαγές στην εμφάνισή της: «Το μωρό πρέπει να σε αναγνωρίζει, μη βλέπει κάθε 15 άλλη μάνα» (vid)

Η επική ατάκα του Νίκου Μουτσινά στην Κατερίνα Καινούργιου για τις μικρές παρεμβάσεις που θέλει να κάνει αφού γεννήσει την κόρη της.

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/1) ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής, έναν χρόνο μετά το πρόωρο τέλος της συνεργασίας του με τον Alpha, μίλησε για τη μακρόχρονη τηλεοπτική του πορεία, ενώ έκανε ένα επικό σχόλιο στην Κατερίνα Καινούργιου για τις αλλαγές που κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Κατερίνα σε ξέρω πολλά χρόνια... Αλλά έχεις καταφέρει να μην σε αναγνωρίζω μερικές φορές», είπε ο Νίκος Μουτσινάς με την Κατερίνα Καινούργιου να λέει: «Σίγουρα, εξωτερικά είναι το μόνο σίγουρο, αλλά σαν χαρακτήρας εύχομαι...».

Ο παρουσιαστής συνέχισε: «Βαριέσαι; Σε βαριέσαι και θες να κάνεις αλλαγές;», ρώτησε για να πάρει την απάντηση: «Τώρα δεν έχω κάνει τίποτα να ξέρεις... Έχω πρηστεί από την εγκυμοσύνη. Είμαι στα φυσιολογικά μου. Αλλά με το που θα γεννήσω, θα αρχίσω πάλι...».

Ο Νίκος Μουτσινάς την διέκοψε με μια επική ατάκα: «Το μωρό πρέπει να σε αναγνωρίζει. Δεν μπορεί να βλέπει κάθε 15 μέρες μία άλλη μάνα! Άφησε το για ένα διάστημα, να σε καταλάβει ότι είσαι εσύ και θα δεις μετά...», είπε χαρακτηριστικά με την παρουσιάστρια του Alpha να ξεσπάει σε γέλια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ