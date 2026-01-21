Θύμα ξυλοδαρμού μέσα στη φυλακή ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες: Τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο

Σοβαρό επεισόδιο στις φυλακές Κασσαβέτειας: συγκρατούμενοι επιτέθηκαν στον 16χρονο κατηγορούμενο για τον θάνατο 17χρονου στις Σέρρες, ενώ ακολούθησε εμπρησμός και μεταφορά κρατουμένων στο νοσοκομείο.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος που έχει προφυλακιστεί για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου στις Σέρρες. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο γενικευμένου επεισοδίου μεταξύ ανήλικων κρατουμένων, το οποίο κατέληξε σε εμπρησμό θαλάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα 11 κρατουμένων ηλικίας από 15 έως 18 ετών επιτέθηκε στον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως και οι υπόλοιποι ανήλικοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, πριν επιστρέψουν στη σωφρονιστική δομή.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα εντός του θαλάμου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν πυκνοί καπνοί. Ορισμένοι ανήλικοι παρουσίασαν συμπτώματα λιποθυμίας λόγω εισπνοής καπνού, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το σοβαρό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 21:30, στη δυτική πτέρυγα 821 των φυλακών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες ανήλικων κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με χρήση αναπτήρα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση και απόδοση ευθυνών στους δράστες του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι εξελίξεις στην υπόθεση επαναφέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης ανηλίκων και τα ζητήματα ασφάλειας εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

