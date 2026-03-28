Gio Kay σε Βασάλο: «Έγινα θρύλος, με ξέρουν και οι γιαγιάδες, μιλάς με τον μελλοντικό πρωθυπουργό» (vid)

Όσα είπε ο Gio Kay για καριέρα, αναγνωρισιμότητα και το επόμενο μεγάλο του βήμα.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνάντησε τον Gio Kay, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τις φιλοδοξίες του, το πώς βλέπει τον εαυτό του και τα επόμενα βήματά του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι στόχος του είναι να ασχοληθεί με την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας πως θέλει να δημιουργήσει το δικό του κόμμα, με την ονομασία «Generation Hellas», τοποθετώντας τον εαυτό του «προς το λαό» και όχι σε κάποιο παραδοσιακό πολιτικό στρατόπεδο.

«Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το λέω φουλ αλήθεια, μιλάς τώρα στον μελλοντικό ευρωβουλευτή της Ελλάδος. Θα έχω το δικό μου κόμμα, που λέγεται Generation Hellas».

Από το Survivor στην... Βουλή

Αναφερόμενος στην αναγνωρισιμότητά του, εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο Survivor δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας στρατηγικής για να γίνει ευρύτερα γνωστός.

«Πολλοί με έχουν μάθει από το Survivor που απλά για μένα ήταν μια στρατηγική να μπω μέσα στα σπίτια. Και τώρα αντί για τους πιτσιρικάδες με ξέρουν και οι γιαγιάδες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να με ξέρουν από το Just the Two of Us που τραγουδάω. Το Just the Two of Us είναι για μένα ότι στο Survivor που ήμουνα με άτομα που δεν τους ξέρει κανείς και έγινα θρύλος. Τώρα έρχομαι εδώ με άλλους που είναι διάσημος και γίνομαι και θρύλος εδώ».

Ως πρότυπο αναφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναφέρεται στην πολιτική του, αλλά στην πορεία του ως επιχειρηματίας, τηλεοπτική προσωπικότητα και γενικότερα φιγούρα της showbiz.

Παράλληλα, υποστήριξε πως είναι εξίσου γνωστός με τον Σάκη Ρουβά, ενώ στον τηλεοπτικό χώρο ξεχωρίζει τον Γιώργο Λιάγκα.

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει και το δικό του βιβλίο, με τίτλο «Νοοτροπία: Life of a Hustler», το οποίο, όπως λέει, λειτουργεί ως εγχειρίδιο life coaching και αυτοβελτίωσης.

«Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας άκουγε τον Σωκράτη και έγραφε. Εγώ από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει και από όλους τους ανθρώπους που έχω κάνει και εγώ συνέντευξη και έχω εγώ μιλήσει και έχω εγώ δει, τα έχω βάλει όλα σε ένα».

