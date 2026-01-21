Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής (vid)
Ο Πασχάλης Τερζής μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, αλλά λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο.
Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (21/1), ο Πασχάλης Τερζής. Ο ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής οδηγήθηκε στα επείγοντα και στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, καθώς παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα στο σπίτι του.
Στο νοσοκομείο τον συνόδευσαν η σύζυγός του και ένας φίλος. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες, ενώ δύο ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικία του.
Η είδηση για την κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή μεταδόθηκε από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον APLHA.
