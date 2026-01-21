«Οι λέξεις των άλλων»: Άσε με να σε καταλάβω…

Το Gazzetta παρακολούθησε την παράσταση «Οι λέξεις των άλλων» στο θέατρο «Άβατον».

Το κρύο τσουχτερό και γω να ζεσταίνομαι στο φιλόξενο θέατρο «Άβατον». Η παράσταση που θα δω λέγεται «Οι λέξεις των άλλων». Το κείμενο είναι του Μάνου Θηραίου και η σκηνοθεσία του Θοδωρή Βουρνά. Και ο χρόνος, τα 100 λεπτά του έργου, περνά και εγώ σκέφτομαι την Κατερίνα Γώγου, τη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, τον Ταχτσή, τον Κουμανταρέα και τους πίνακες του Τσαρούχη και του Φασιανού. Αυτή η καλλιτεχνική διακειμενικότητα με βρίσκει πάντα όταν η πρωτογενής πηγή είναι δυνατή, άμεση, ουσιαστική και «συνομιλεί» με την ύπαρξη (μου). Δυο ηθοποιοί, μια σκηνή και οι λέξεις να «λυγίζουν» για λίγο τον χρόνο και να ανασυνθέτουν τον χώρο…

Φεύγω από το θέατρο με το μπουφάν μου κουμπωμένο μέχρι πάνω, με την κουκούλα σηκωμένη. Φοράω και σκούφο για έξτρα προστασία από το κρύο. Και όμως… οι παγωμένες ριπές εισχωρούν και αμέσως υποχωρούν από τη ζεστασιά των ρούχων και των λέξεων που έχουν φτάσει στον πυρήνα του ανθρώπου. Τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι γλώσσα και οι λέξεις οι αμέτρητες, ασταμάτητες, γεννήσεις-απώλειες της ανθρωπότητας. Και όταν αρκεί η δύναμή τους όλα είναι ικανά. Και όταν δεν αρκεί η δύναμή τους, πάλι όλα είναι ικανά. Αυτό το φαινόμενο, η μαγεία του θεάτρου, συντελέστηκε μπροστά στα μάτια μας, στο «Άβατον», στο «Οι λέξεις των άλλων».

Οι λέξεις μπαίνουν κάτω από το δέρμα σου



Το κείμενο συνεχίζει αντισυμβατικά και οι λέξεις μας πάνε στο διαρκές αίνιγμα που λέγεται άνθρωπος. Ο συγγραφέας και μαζί του ο σκηνοθέτης επιλέγουν την έκφραση μέσα από το «θέατρο δωματίου», αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Δυο άντρες σε ένα διαμέρισμα της Αθήνας συζητούν και «παλεύουν» με τα λόγια. Τι είναι, όμως, η ένωση συμφώνων, φωνηέντων, οι πρώτες φράσεις, απευθύνσεις; Είναι η αδιάκοπη μεταβολή της μορφής της μοναξιάς. Ξέρετε, αυτή που σαν τσεκούρι γυρίζει πάνω από τα κεφάλια μας. Και όταν ο εσωτερικός κόσμος ταράζεται και θέλει να ξεσπάσει, μια σπασμένη φλέβα σφυροκοπά το μέτωπο. Και όταν η «ανωτερότητα» του μορφωμένου συναντά την ακατέργαστη ισχύ του «αμόρφωτου», τότε πάμε σε μια Αθήνα που «πνίγεται» μες τον λαμπερό μαύρο και το παγωμένο, πλαστικό, λευκό. Κι αν θες να χαθείς στο «αθώο» χθες και στο γεμάτο σάρκα αύριο, συνάντησε την αμεσότητα του εικαστικού βλέμματος. Και όλα τα προηγούμενα συμπυκνωμένα, αποφασιστικά, στη σκηνή του «Άβατον», στα 100 λεπτά που όρισαν οι δημιουργοί της παράστασης. «Οι λέξεις των άλλων» σε αγγίζουν και κάτω από το δέρμα σου μπαίνουν.

Οι λέξεις γεμίζουν τη μοναξιά



Η συνθήκη για να ξεγυμνώσουν τις ψυχές τους οι ηθοποιοί, Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης, απλή. Αλβανός ντελιβεράς με το όνομα Αρης (Πασιούδης), εν μέσω αυγουστιάτικης βροχής, φτάνει στην πόρτα του μεταφραστή, μεσήλικα, Αλέξη (Γεωργίου). Είναι μούσκεμα και ο πελάτης τον καλεί μέσα για να στεγνώσει. Κατά σύμπτωση είναι η τελευταία παράδοση του υπαλλήλου. Αν και διστάζει, θα μείνει για να ζεσταθεί, να στεγνώσουν τα ρούχα του. Θα μείνει, όμως, και για κάτι άλλο: να κάνει παρέα στον Αλέξη που ζει μες τη μοναξιά.

Το πολύ καλά δομημένο κείμενο οδηγεί τους ήρωες σε μια αποκαλυπτική διαλεκτική διαδικασία που θα κορυφωθεί με τραγικό τρόπο. Καθένας μπαίνει στη μοναξιά του άλλου και μέσα από αυτή την τολμηρή κίνηση δημιουργείται το απαραίτητο βάθος των χαρακτήρων. Οι ηθοποιοί επικοινωνούν ουσιαστικά, στον σωστό χρόνο και χώρο και κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Θοδωρής Βουρνάς (σκηνοθεσία και φωτισμοί) καθοδηγεί αποτελεσματικά και τονίζει σωστά τα μεταβατικά σημεία της αφήγησης. Μια μικρή ένσταση, με όλο τον σεβασμό, στα σημεία που σταματά ο χρόνος, οι ηθοποιοί και ένα κόκκινο φως γεμίζει τον χώρο. Αυτές οι παύσεις ίσως λειτουργούσαν καλύτερα μες την απλότητα της σιωπής και μόνο. Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, είναι κρυστάλλινο, όμορφο, συγκινητικό και γεμάτο εικόνες-καθρέφτες που μας ανήκουν και τους ανήκουμε.

INFO

«Οι λέξεις των άλλων» [2ος χρόνος]

Του Μάνου Θηραίου.

Σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά.

Στο θέατρο «Άβατον» [Ευπατριδών 3, Γκάζι, μετρό Κεραμεικός]

Κάθε Δευτέρα στις 21:00

Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και ΕΔΩ [Τιμή εισιτηρίου: €16 -Φοιτητικό, ΑΜΕΑ, Ατέλειες: €10]

Συντελεστές

Κείμενο: Μάνος Θηραίος

Σκηνοθεσία & Σχεδιασμός Φωτισμών: Θοδωρής Βουρνάς

Δημιουργικό αφίσας και διαφημιστικού υλικού: Κωνσταντίνος Βάχλας, Μιχάλης Σπιτιέρης

Βίντεο: Χρήστος Παναγόπουλος

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Χρίστος Γεωργίου, Βλάσης Πασιούδης Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.

* Η παράσταση προτείνεται για θεατές άνω των 16 ετών (περιέχει απρεπή εκφορά λόγου, γυμνό και σκηνές βίας).

