«Γουέστερν»: Μονομαχία σε τέσσερις τοίχους

Το Gazzetta παρακολούθησε την παράσταση «Γουέστερν», στο θέατρο «Μικρός Κεραμεικός».

Η ζωή μας έγινε άγρια και χώρος στο συναίσθημα δεν χωράει. Ο κυνικός τρόπος σκέψης της εποχής μας είναι αυτός που λέει ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν. Αυτό, όμως, είναι από τον Τζέιμς Μποντ και όχι από την ταινία που εμείς θέλουμε. Γράφεις, σκέφτεσαι και πράττεις μπερδεμένα. Το ένστικτο της επιβίωσης δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι θέλουν τον ρομαντισμό και τη δύναμη της αγάπης, αυτά που βρίσκεις, ας πούμε, στην Καζαμπλάνκα. Κάποιοι θέλουν τον δυναμισμό του αντιήρωα που μπορείς να δεις στο Old Boy. Κάποιοι θέλουν το πάθος ήρωα action movie, αυτού που διαρκώς υπερβαίνει εξωπραγματικά τον εαυτό του. Και κάποιοι θέλουν την ωμή αλήθεια των χαρακτήρων γουέστερν.

Κι αν η ζωή βρίσκει τον καθρέφτη της πάνω στη θεατρική σκηνή, η «συνομιλία» με τις τέχνες την εμπλουτίζει σε εικόνες και εμπνεύσεις. Το προαναφερόμενο κινηματογραφικό γένος έχει σταθερή θέση στην ποπ κουλτούρα και στο συλλογικό ασυνείδητο. Λίγο-πολύ, όλοι έχουμε μια αναφορά, μια στιγμή, μνήμη, από τις ταινίες που τα εξάσφαιρα «μιλούσαν» και όριζαν την τιμή και την επιβίωση σε σκονισμένους δρόμους κάτω από σκληρά πέτσινα καπέλα. Αυτός ο διαχρονικός και μοναχικός κόσμος αναβιώνει στο σημερινό αστικό τοπίο, στη σκηνή του θεάτρου «Μικρός Κεραμεικός» και στην παράσταση «Γουέστερν».

Μονομαχία στον Κολωνό



Η ιδέα του Γιώργου Λουράκη (υπογράφει και τη σκηνοθεσία) είναι απλή και έχει ενδιαφέρον. Η λιτή και απέριττη λογική του εν λόγω κινηματογραφικού είδους έρχεται στο θέατρο και στο σήμερα, στην Αθήνα του 2026. Το γουέστερν μπροστά από την κάμερα αποκτά βάθος πεδίου, ανοιχτά πλάνα, μεγάλα σκηνικά. Πάντα, όμως, πάντα, η δράση συμπυκνώνεται και κορυφώνεται στη μονομαχία των δύο ηρώων. Αυτή η αναμέτρηση μπορεί να λαμβάνει, συνήθως, χώρα σε έναν χωμάτινο δρόμο, ωστόσο το ένας εναντίον ενός είναι ο ορισμός της άμεσης διαλεκτικής, στενάχωρης, δράσης. Ακριβώς, δηλαδή, ό,τι συμβαίνει και στο θέατρο.

Στο «Γουέστερν», λοιπόν, ο πυρήνας του θεατρικού κειμένου είναι αυτός: δυο άντρες να καταλήξουν σε μια μονομαχία που μόνο ένας θα μείνει όρθιος. Και αυτό γίνεται μέσα από την απλή, εύκολα αναγνωρίσιμη, πλοκή. Οι σημερινές συνθήκες, εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, είναι αδυσώπητες. Στην περιφέρεια και στις πόλεις. Και στην περιοχή του Κολωνού που διαδραματίζεται η υπόθεση, αυτός ακριβώς συμβαίνει. Για να μπορέσει να επιβιώσει ο Κοσμάς και η κοπέλα του, θα πρέπει να βγουν και να μιλήσουν τα εξάσφαιρα.

Μαζί πάντα



Η υπόθεση έχει ως εξής: O Κοσμάς, ένας γλυκά αφελής και λάτρης των ταινιών γουέστερν νέος, μένει με την κοπέλα του, την Εύα, σε ένα μικρό διαμέρισμα στον Κολωνό. Δουλεύουν στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς, από μικροί όμως είναι μπλεγμένοι με παράνομες δραστηριότητες. Ένα λάθος με ένα δέμα που δεν παραδόθηκε ποτέ, έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους. Η απειλή θα είναι μεγαλύτερη απ’ ότι φαντάζονταν και ο Κοσμάς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους μεγαλύτερους του φόβους στην πραγματική ζωή: εκεί που δεν μπορεί απλά να κλείσει την τηλεόραση. Ο Κοσμάς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον επικίνδυνο εγκληματία Κρίτωνα. Η ωμότητα, το σαδιστικό και απειλητικό του φέρεσθε θα κάνουν το νεαρό ζευγάρι να δει τον αδίστακτο κίνδυνο και την ουσία της ζωής, αυτό το μαζί ποτέ, μαζί πάντα.

Οι τρεις ηθοποιοί , Έλενα Κατέχη, Κωνσταντίνος Σιώζος, Σίμος Τζίτζης, μπαίνουν αμέσως στους ρυθμούς και στην ταχύτητα του κειμένου. Αναδεικνύουν το μήνυμά του και την εικόνα που προβάλλει. Ρεαλισμός, ρομαντισμός και κυνισμός ορίζουν τις κινήσεις, τη σκηνική συμπεριφορά. Η συνολική προσπάθεια είναι αξιόλογη και κρατάει την ενδιαφέρουσα ιδέα του σκηνοθέτη. Παρ’ όλα αυτά, αν υπήρχε λίγο περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερο βάθος στο κείμενο, θα μπορούσαν να δοθούν κι άλλες πτυχές των χαρακτήρων και της ιστορίας. Το «Γουέστερν» πάντως δείχνει τη μεγάλη αναμέτρηση στην οποία όλοι μπαίνουμε κάποια στιγμή.

INFO

«Γουέστερν»

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Κάθε Πέμπτη στις 21:00 [έως 30/4]

Εισιτήρια από 10 ευρώ [ΕΔΩ]

Διάρκεια: 60 λεπτά.

Συντελεστές

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Γιώργος Λουράκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλσα Ζαρρή

Κοστούμια: Εβελίνα Παπαναστασίου

Σκηνικά: Νόνα Σούντη

Επιμέλεια Κίνησης: Ελίνα Δεμιριτζιόγλου, Φρέντυ Πανσιάρι

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Λιάσκος

Φωτογραφίες: Παυλίνα Πλουμπίδη

Trailer: Πασχάλης Δουμάνης, Νίκος Παυλινέρης

Μονταζ: Μάνος Μακρυγιαννάκης

Αφίσα: Γεωργία Ζάχαρη

Υπεύθυνη επικοινωνίας: True Colours Comms

Οργάνωση Παραγωγής: Έλσα Ζαρρή, Έλενα Κατέχη

Παίζουν: Έλενα Κατέχη, Κωνσταντίνος Σιώζος, Σίμος Τζίτζης.

