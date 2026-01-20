ΕΟΦ: Απαγόρευση γνωστού συμπληρώματος λόγω μη εγκεκριμένου φυτικού συστατικού

Επιμέλεια:  Newsroom
ΕΟΦ: Απαγόρευση γνωστού συμπληρώματος λόγω μη εγκεκριμένου φυτικού συστατικού

bet365

Ο Εθνικός οργανισμός φαρμάκων ανακοίνωσε την απαγόρευση της διακίνησης και της διάθεσης, διατροφικού συμπληρώματος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Η απόφαση ελήφθη μετά τον εντοπισμό της φυτικής ουσίας Azadirachta indica, ενός νεοφανούς συστατικού που δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 