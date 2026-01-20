ΕΟΦ: Απαγόρευση γνωστού συμπληρώματος λόγω μη εγκεκριμένου φυτικού συστατικού

Ο Εθνικός οργανισμός φαρμάκων ανακοίνωσε την απαγόρευση της διακίνησης και της διάθεσης, διατροφικού συμπληρώματος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Η απόφαση ελήφθη μετά τον εντοπισμό της φυτικής ουσίας Azadirachta indica, ενός νεοφανούς συστατικού που δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

