Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ

Η Τουρκία σπάει ιστορικά ρεκόρ στις πωλήσεις οχημάτων, με τα ηλεκτρικά και υβριδικά να οδηγούν μια εντυπωσιακή οικονομική άνοδο.

Η αγορά αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία εκτοξεύτηκε το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά. Σχεδόν ένα στα έξι αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικό, ένα ποσοστό που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο της κινητικότητας στη χώρα.

Παρά τους υψηλούς φόρους και τις αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης, η ζήτηση όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά ενισχύθηκε. Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τα 1,37 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το 2024.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr