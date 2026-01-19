12χρονος στο Βέλγιο οδηγούσε αυτοκίνητο επειδή ο πατέρας του είχε πιει: Η μάνα καθόταν πίσω και είχε δίπλωμα

Σάλο προκάλεσε στο Βέλγιο η αποκάλυψη ότι 12χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο με όλη του την οικογένεια μέσα, επειδή ο πατέρας του είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και δεν μπορούσε να οδηγήσει.

Το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου, αστυνομικοί στην κοινότητα Ντάφελ, κοντά στην Αμβέρσα του Βελγίου, πραγματοποιούσαν αλκοτέστ στο πλαίσιο της καθιερωμένης καμπάνιας BOB κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τότε παρατήρησαν ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει ασυνήθιστα αργά και να σταματά δεκάδες μέτρα πριν από το μπλόκο. Η εικόνα αυτή κίνησε την προσοχή τους και όταν πλησίασαν το όχημα, διαπίστωσαν κάτι που δεν είχαν ξανασυναντήσει.

Ο οδηγός ήταν… 12 ετών

Στη θέση του οδηγού βρισκόταν ένα αγόρι, εμφανώς πολύ μικρό για να έχει δίπλωμα. Η υποψία των αστυνομικών επιβεβαιώθηκε αμέσως: ο «οδηγός» ήταν μόλις 12 ετών. Στο κάθισμα του συνοδηγού καθόταν ο πατέρας του, ο οποίος χωρίς δισταγμό παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον γιο του να οδηγήσει επειδή ο ίδιος είχε πιει πολύ.

Στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν η μητέρα του παιδιού και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, όλοι τους ήρεμοι, σαν να επρόκειτο για κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Η μητέρα είχε δίπλωμα, αλλά δεν οδηγούσε: Με παρέμβαση της αστυνομίας πήρε το τιμόνι

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η μητέρα διέθετε κανονικά δίπλωμα οδήγησης. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να μην πάρει εκείνη το τιμόνι, επιτρέποντας στον ανήλικο γιο της να οδηγήσει την οικογένεια μέσα στη νύχτα.

Παρότι δεν είχε σημειωθεί κάποιο ατύχημα, οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν την κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική.

Οι Αρχές επέβαλαν πρόστιμο στον 12χρονο για οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ ο πατέρας του τιμωρήθηκε επειδή εμπιστεύτηκε το όχημα σε άτομο ακατάλληλο να οδηγήσει. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Συντάχθηκε και τρίτη αναφορά για «ανησυχητική παιδαγωγική κατάσταση», κατηγορία που σπάνια εμφανίζεται σε τροχαίες παραβάσεις. Πατέρας και γιος καλούνται πλέον να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στο Μέχελεν.

Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, η μητέρα πήρε τελικά τη θέση του οδηγού και οδήγησε το αυτοκίνητο, κάνοντας αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ