Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό κατέληξε 38χρονος στη Μόσχα, αφού ήπιε κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο, σε ένα επικίνδυνο «πείραμα» εντυπωσιασμού.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εταιρικού πάρτι στο γαστρονομικό στούντιο «Igra Stolov» στη Μόσχα και έγινε αρχικά γνωστό μέσω του δημοφιλούς καναλιού BAZA στο Telegram.

Στόχος του mixologist που είχε προσληφθεί για την εκδήλωση ήταν να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους, παγώνοντας τα κοκτέιλ με υγρό άζωτο, δημιουργώντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ, καθώς το άζωτο εξατμιζόταν σε μορφή πυκνής ομίχλης.

Το κρίσιμο λάθος του mixologist που έστειλε

Αν και το υγρό άζωτο χρησιμοποιείται κατά καιρούς στη μοριακή γαστρονομία, τα ποτά δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται πριν εξατμιστεί πλήρως. Στην προκειμένη περίπτωση, ο mixologist φέρεται να μην ενημέρωσε το κοινό για τον σοβαρό κίνδυνο.

Σε βίντεο που έγινε viral, ο 38χρονος φαίνεται να παίρνει το ποτό του σε χάρτινο ποτήρι και να το πίνει σχεδόν αμέσως. Δευτερόλεπτα αργότερα, εκπνέει ατμούς αζώτου και διπλώνεται από τον πόνο.

Κατέληξε στο νοσοκομείο και στο δωμάτιο του χειρουργείου

Το βίντεο διακόπτεται με την άφιξη των διασωστών, ωστόσο ρωσικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας υπέστη ρήξη στομάχου λόγω κατάποσης του κοκτέιλ.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης. Η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο πόσο σοβαρές είναι οι επιπλοκές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην Αγία Πετρούπολη, όταν 23χρονη γυναίκα ήπιε αναψυκτικό με υγρό άζωτο και διαγνώστηκε με έγκαυμα στον οισοφάγο.

