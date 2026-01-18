Ταΰγετος: Εντοπίστηκαν οι ορειβάτες – Τους κατεβάζουν με φορεία μέσα στη νύχτα

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο. Τέσσερις τραυματίες μεταφέρονται με φορεία λόγω ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεψαν ελικόπτερο.

Εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ και τους δασοκομάντος της Πυροσβεστικής οι οκτώ ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο, κοντά στη θέση Προφήτης Ηλίας, στην υψηλότερη κορυφή του βουνού.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τέσσερις από τους ορειβάτες να είναι τραυματισμένοι και να μεταφέρονται με φορεία, συνοδεία πυροσβεστών, προς το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης.

Χωρίς ελικόπτερο λόγω θυελλωδών ανέμων

Η αεροδιακομιδή κρίθηκε αδύνατη, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την προσέγγιση ελικοπτέρου. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η κατάβαση πεζή, μια επιλογή ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κινητοποιήσει εκχιονιστικά μηχανήματα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος μέχρι το καταφύγιο, ώστε να καταστεί δυνατή η οδική παραλαβή των τραυματιών και των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 89 πυροσβέστες, ενώ χρησιμοποιείται και drone για την υποστήριξη του έργου των διασωστών. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται μέσα στη νύχτα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάβαση πραγματοποιείται με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες. Δύο από τους τραυματίες δεν είναι σε θέση να περπατήσουν.

Σε ετοιμότητα το Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές. Μετά την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού, οι τραυματίες θα μεταφερθούν αρχικά στο καταφύγιο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Πώς σημειώθηκε το ατύχημα

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, μέσω κλήσης στο 112, για ομάδα οκτώ ορειβατών που βρισκόταν σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφή. Από την επικοινωνία με τον επικεφαλής της ομάδας έγινε γνωστό ότι τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και χρειάζονταν άμεση βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα, παρασύροντας και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με προτεραιότητα την ασφαλή απομάκρυνση όλων των ορειβατών από το βουνό.

