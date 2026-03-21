Ποινική δίωξη στον Γιώργο Τσαγκαράκη για κακουργήματα - Κατασχέσεις εκατοντάδων έργων τέχνης

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε Κολωνάκι και Γλυφάδα. Τι εντοπίστηκε στις αποθήκες.

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών σε επαγγελματικούς χώρους και αποθήκες που συνδέονται με τη δραστηριότητά του.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, απάτη κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι πράξεις αποδίδονται σε βαθμό κακουργήματος και φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα.

Παράλληλα, υπάλληλος του γκαλερίστα διώκεται για αποδοχή αρχαίου μνημείου που φέρεται να αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.

Μαζικές κατασχέσεις έργων και αρχαιοτήτων

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκη στο Ελληνικό, καθώς και σε καταστήματα σε Γλυφάδα και Κολωνάκι, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 400 πινάκων ζωγραφικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πλαστοί.

Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος σε οκτώ έργα, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται για το σύνολο των κατασχεθέντων.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν:

Λίγοι γνήσιοι πίνακες χωρίς πιστοποιητικά προέλευσης

Πέντε αρχαίοι αμφορείς

Δύο βυζαντινές εικόνες και ένα ευαγγέλιο χωρίς δηλωτικά έγγραφα

Μετρητά που προσεγγίζουν τις 200.000 ευρώ

Ανησυχία αγοραστών - Επικοινωνία με τις Αρχές

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, πολίτες που είχαν προμηθευτεί έργα τέχνης από τον επιχειρηματία επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκφράζοντας φόβους για τη γνησιότητα των αγορών τους.

Τα αιτήματα επικεντρώνονται στη διαδικασία ελέγχου των έργων και στην πιθανότητα να έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης.

Η θέση της γκαλερί

Σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση υποστηρίζει ότι τα επίμαχα έργα δεν αποτελούν εμπορικό απόθεμα, αλλά μέρος προσωπικής συλλογής του κατηγορούμενου, η οποία -όπως αναφέρεται- προέρχεται από οικογενειακή κληρονομιά και εκτείνεται χρονικά σε βάθος δεκαετιών.

Όσον αφορά το ευαγγέλιο που εντοπίστηκε, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητα και η ιστορική του αξία.

