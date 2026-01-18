Γροιλανδία: Αιφνιδιαστική αποχώρηση της Bundeswehr μετά από μόλις 44 ώρες - Σκιές γεωπολιτικής πίεσης

Η Γερμανία απέσυρε χωρίς εξηγήσεις στρατιωτικό κλιμάκιο από τη Γροιλανδία μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή του. Ερωτήματα για ρόλο Τραμπ και την ένταση στην Αρκτική.

Έντονα ερωτήματα προκαλεί η αιφνιδιαστική αποχώρηση γερμανικού στρατιωτικού κλιμακίου από τη Γροιλανδία, μόλις 44 ώρες μετά την άφιξή του στο νησί. Η απόφαση ελήφθη χωρίς επίσημη αιτιολόγηση, σε μια περίοδο που η Αρκτική βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD και της Deutsche Welle, 15 στελέχη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr), υπό τη διοίκηση του αντιναύαρχου Στέφαν Πάουλι, εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουούκ λίγο πριν επιβιβαστούν σε πτήση της Icelandair με προορισμό την Ευρώπη.

Ακύρωση επαφών και πρόωρη επιστροφή

Το κλιμάκιο είχε φτάσει στη Γροιλανδία την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο αναγνωριστικής αποστολής κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, έπειτα από πρόσκληση της Δανίας. Στην αποστολή συμμετείχαν αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής εκπαίδευσης και πιθανής στάθμευσης δυνάμεων στο νησί.

Παρότι αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι η παραμονή θα μπορούσε να παραταθεί, όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι επαφές ακυρώθηκαν αιφνιδίως. Η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, περιορίζοντας την παρουσία της γερμανικής αποστολής σε λιγότερο από δύο ημέρες.

Η Bundeswehr δεν προχώρησε σε καμία επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που εντείνει τη φημολογία γύρω από τα πραγματικά αίτια της απόφασης.

Σύνδεση με Τραμπ και την ένταση στην Αρκτική;

Παραμένει ασαφές αν η κίνηση του Βερολίνου σχετίζεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της «απόκτησης» της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας μάλιστα με επιβολή δασμών χώρες που αντιδρούν στις αμερικανικές επιδιώξεις.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Αρκτική μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα να διεκδικούν ρόλο-κλειδί, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε συμμαχικές δεσμεύσεις και εθνικά συμφέροντα.

Η αιφνιδιαστική αποχώρηση της γερμανικής αποστολής, χωρίς εξηγήσεις και με ακύρωση κάθε δραστηριότητας, προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της αβεβαιότητας που καλύπτει πλέον τη Γροιλανδία και τον στρατηγικό της ρόλο στον νέο γεωπολιτικό χάρτη.

