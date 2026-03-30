Σοκ στην Αργεντινή: 15χρονος πυροβόλησε συμμαθητές την ώρα της έπαρσης σημαίας - 'Ενας νεκρός και 8 τραυματίες

Η επίθεση έγινε μπροστά σε μαθητές και καθηγητές κατά τη διάρκεια της έπαρσης της σημαίας.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στο Σαν Κριστομπάλ, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όταν ένας 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 13χρονος και να τραυματιστούν ακόμη 8 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικές αρχές, ο ανήλικος δράστης, που φοιτά στο ίδιο σχολείο, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Οι λεπτομέρειες της φονικής επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που μαθητές και καθηγητές βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο προαύλιο για την καθιερωμένη έπαρση της σημαίας. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, προκαλώντας πανικό και χάος.

BREAKING: School shooting in Santa Fe, Argentina, student pulled a shotgun from a guitar case during flag ceremony, killing one classmate and injuring eight pic.twitter.com/FxXMgpl5uK March 30, 2026

Έξι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, τα οποία υπέστησαν κυρίως στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Δύο ακόμη μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, με έναν εξ αυτών να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από την τουαλέτα και άρχισαν να φωνάζουν. Τότε ξεκίνησε να πυροβολεί, αρχικά στον αέρα, και όλοι τρέξαμε πανικόβλητοι», περιέγραψε μαθήτρια, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το αιματηρό περιστατικό.

SHOCKING: 13 year old KILLED, 2 wounded during school SHOOTING in Argentina.



Shooter, age 15, smuggled a shotgun inside a guitar case and fired at his classmates during the flag raising ceremony.



The attacker has been detained. One of the school staff was able to disarm him pic.twitter.com/nn4YPIgQnd — Clash Observer (@clashobserver) March 30, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ